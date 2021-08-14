Наемники РФ на Донбассе ударили по ВСУ из минометов: ранены два воина

Двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили осколочные ранения в результате обстрела их позиций наемниками Российской Федерации на Донбассе 13 июля. Оккупанты, в частности, стреляли из запрещенных минометов и артиллерийского вооружения.

Известно, что состояние здоровья одного из раненых защитников Украины – средней тяжести, а другого удовлетворительное, оба находятся в госпитале. Об этом сообщил штаб ООС на Facebook-странице.

Отмечается, что в течение минувших суток российско-оккупационные войска дважды нарушили "тишину" на линии разграничения.

В частности, возле Невельского они стреляли в сторону позиций ВСУ, используя автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Тогда как неподалеку Южного вели огонь из артиллерии 122-мм калибра, а также 120 и 82-мм минометов.

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Украинские воины на действия незаконных вооруженных формирований РФ применили огонь в ответ. В штабе ООС добавили, что на утро 14 августа нарушений "тишины" не зафиксировано.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

По данным офицера ВСУ Анатолия Штефана в Telegram, оккупанты за прошедшие сутки потеряли двух человек:

безвозвратные ("200") – 1 (9 ОСМП 1АК, не боевой, убит при задержании);

санитарные ("300") – 1 (3 ОМСБр 1 АК, не боевой, подрыв на НВУ).

Как сообщал OBOZREVATEL сутки 12 июля наемники РФ на Донбассе нарушали режим прекращения огня пять раз. Они стреляли по ВСУ из гранатометов и противотанковых ракетных комплексов и ранили защитника Украины.