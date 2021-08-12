На Донбассе оккупанты обстреляли позиции ВСУ, есть раненый – штаб ООС

Поддерживаемые Россией незаконные вооруженные формирования "Л/ДНР" за прошедшие сутки восемь раз ударили по позициям украинских Объединенных сил на Донбассе и гражданской инфраструктуре. В результате нарушения врагом режима прекращения огня погиб мирный житель, один защитник получил огнестрельные осколочные ранения.

Воина доставили в медицинское учреждение, его состояние медики оценивали как удовлетворительное. На обстрелы оккупантов ВСУ тоже ответили огнем, информирует штаб ООС в Facebook.

В течение 11 августа вооруженные формирования РФ из артиллерийских систем калибра 122-мм обстреляли позиции ВСУ у Новомихайловки и Новоселовки Второй, а также в целом эти населенные пункты.

В частности, в Новомихайловке были повреждены территория фермы и линия электропередач, что привело к обесточиванию населенных пунктов Тарамчук, Славное, Сладкое, Новомихайловка. Кроме того, населенный пункт остался без водоснабжения.

Видео дня

В результате обстрела Новоселовки Второй погиб местный житель1935 года рождения и повреждены частные дома, прилегающие домохозяйства.

Кроме этого, противник стрелял:

вблизи Луганского – со станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

дважды в направлении Мироновского – со станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

в районе поселка Пески – со станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также на границе Донецкой и Луганской областей был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Обо всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ, применяя установленный координационный механизм.

По состоянию на утро 12 августа нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил.

Как сообщал OBOZREVATEL: