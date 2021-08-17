Оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, погиб украинский военный – штаб ООС

Пять раз за минувшие сутки наемники незаконных вооруженных формирований России обстреливали позиции украинских Объединенных сил на Донбассе. В результате враждебных действий огнестрельное ранение получил воин ВСУ.

Оно оказалось несовместимым с жизнью. Об этом сообщил штаб ООС на Facebook-странице, выражая искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника.

В течение прошедших суток российские наемники открывали огонь:

возле Золотого-4 – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Широкино – со станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия;

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в районе Водяного на Приазовье – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

в направлении Новомихайловки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Причепиловки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме этого, на утро 17 августа российские-оккупационные войска уже дважды нарушили режим прекращения огня. Опять же возле Причепиловки противник обстрелял позиции ВСУ из стрелкового оружия, а в направлении Водяного вблизи Донецка – из минометов 120-го калибра.

На обстрелы врага подразделения Объединенных сил открывали огонь в ответ. За нынешние сутки боевых потерь среди украинских защитников нет.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения ООС по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Как сообщал OBOZREVATEL, двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили осколочные ранения в результате обстрела их позиций наемниками РФ на Донбассе 13 июля. Оккупанты, в частности, стреляли из запрещенных минометов и артиллерийского вооружения.