На Донбассе оккупанты обстреляли позиции ВСУ и ранили украинского военного – штаб ООС

Пять раз за прошедшие прошедшие сутки российско-оккупационные войска на Донбассе обстреливали позиции украинских Объединенных сил. Враг вооружился гранатометами и противотанковыми ракетными комплексами, в результате чего огнестрельное ранение получил защитник Украины.

Военнослужащего оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали помощь, медики оценивали его состояние как средней тяжести. О ситуации на фронте сообщил штаб ООС в Facebook.

Отмечается, что 12 августа оккупанты из станковых противотанковых гранатометов ударили в сторону позиций ВСУ неподалеку Песков.

Кроме этого, трижды враг обстреливал их возле Новомихайловки, используя станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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Тогда как в районе Южного вооруженные формирования РФ открыли огонь по украинским военным из 82-мм минометов, применили противотанковые ракетные комплексы и станковые противотанковые гранатометы.

Украинские воины на действия оккупантов тоже ответили огнем. По данным штаба ООС, на утро 13 августа нарушений режима "тишины" со стороны наемников "Л/ДНР" не зафиксировано.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК. Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения ООС по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, агента военной разведки России задержали в Украине контрразведчики СБУ. Известно, что мужчина отчитывался кураторам из РФ о силах и средствах ВСУ в районе проведения Операции Объединенных сил.