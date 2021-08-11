Оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе и ранили трех бойцов: один умер

Наемники поддерживаемых Россией незаконных вооруженных формирований за прошедшие сутки 16 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе, обстреливая позиции Объединенных сил с запрещенного тяжелого вооружения. В результате действий врага трое защитников Украины получили огнестрельные осколочные ранения.

К сожалению, один из них скончался в госпитале, состояние здоровья других медики оценили как удовлетворительное. Об этом сообщил штаб ООС в Facebook, командование выразило искренние соболезнования родным и близким погибшего бойца.

В общем в течение 10 августа российские-оккупационные войска обстреливали позиции ВСУ:

трижды вблизи Водяного на Приазовье – из артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов 82-го калибра и стрелкового оружия;

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в сторону этого же населенного пункта Водяное – из вышеуказанного вооружения, разрушив частные домовладения. Пострадавших среди гражданского населения нет ;

в направлении Невельского – с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Марьинки – из противотанковых ракетных комплексов;

дважды возле Нью-Йорка – из артиллерийских систем калибра 122-мм и минометов 120-го калибра;

дважды в районе Катериновки – с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Песков – со станковых противотанковых и подствольных гранатометов;

дважды возле Новоалександровки – с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Луганского – со станковых противотанковых гранатометов;

неподалеку Новолуганского – с автоматических станковых гранатометов.

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