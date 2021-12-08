Обнародованы имена погибших и пострадавших в ДТП под Черниговом

Стали известны имена людей, погибших в страшной аварии в Черниговской области 7 декабря. При этом личность одного из них пока не установлена.

Список с фамилиями погибших и борющихся за жизнь в больницах опубликовало местное издание "ЧеLine", опираясь на информацию, предоставленную главной специалистом по информационной деятельности Плисковского сельского совета Наталией Демусенко. В то же время, официальной информации со списком погибших и пострадавших пока нет.

Так, в ДТП погибли:

Мартыненко Александр Валентинович, 19.04.1974 г.р., г. Борзна, ул. Казачья, 4а Матяш Наталья Федоровна, 19.06.1967 г.р., с. Великая Дочь, ул. Школьная, 41; Веремиенко Ярослав Юрьевич, 26.08.1988, г. Борзна, ул. Балабанова, 24; Гурин Виктория Гордеевна, 17.04.1998, г. Мена, ул. Новая Жизнь, 139; Ткаченко Юлия Викторовна, 03.07.2002, г. Борзна, ул. Лазарчука, 1Б; Давыденко Владимир Иванович, 16.03.1956, Сосницкий р-н, с. Большое Устье; Хатнюк Петр Николаевич, 16.02.1959, Борзнянский р-н, с. Новые Мельницы; Ткаченко Нина Михайловна, 13.06.1972, г. Борзна, ул. Лазарчука, 1Б; Тараненко Андрей Юрьевич, 09.03.1981, Борзнянский р-н, с. Прачи; Гевля Татьяна Григорьевна, 14.02.1960 г.р.; Хавила Валентина Андреевна, 25.05.1953, г. Борзна, ул. Боженко; Драшпуль Владимир Васильевич, 21.02.1966, г. Борзна; Личность не установлена.

Пострадавшие:

Тараненко Наталья Владимировна, 1.11.1993 г.р., Борзнянский р-н, с. Прачи; Велигорский Иван Сергеевич, 06.06.2003 г. Мена; Купченко Владимир Борисович, Борзнянский р-н, с. Высокое, ул. Центральная, 48; Купченко Елена Николаевна, 17.08.1972, Борзнянский р-н, с. Высокое, ул. Центральная, 48; Фесюн Денис Константинович, 20.07.2005 г. Мена; Чюйко Анна Алексеевна, 20.12.1988, Корюковский р-н, с. Величковка.

Видео дня

Насчет пострадавших врачи пока не дают никаких прогнозов, сообщает ТСН. Состояние травмированных, среди которых 16-летний парень, от среднего до крайне тяжелого. В настоящее время водитель грузовика также находится в больнице. Водитель микроавтобуса погиб на месте крушения.

Напомним, смертельное ДТП произошло 7 декабря около 8 утра на трассе Н-27 Чернигов-Гремяч недалеко от села Киселевка. В аварии столкнулись грузовик с маршрутным автобусом. Удар был такой силы, что в маршрутке сидевших впереди людей придавило теми, кто был на задних сидениях. Для ликвидации последствий ДТП и расследования причин его возникновения были привлечены 113 человек и 45 единиц техники.

Причиной аварии сначала назвали погодные условия, однако позже министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что водитель грузовика, нарушив правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с маршрутным автобусом.

Также в сети появилось видео первые минуты после ДТП. На кадрах видны обломки маршрутки и тела людей, разбросанные по месту аварии. Позже также появилось видео с кадрами 18+.

8 декабря в Черниговской области объявили днем траура по погибшим в ДТП недалеко от села Киселевка. В память о погибших на территории области будут приспущены государственные флаги на зданиях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций.

Кроме того, всем учреждениям и организациям, независимо от формы собственности, рекомендуется в этот день отменить развлекательные мероприятия.

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