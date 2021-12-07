Обломки маршрутки разбросало вокруг: появилось видео первых минут после смертельного ДТП под Черниговом

В сети появилось видео первых минут после страшного ДТП на Черниговщине, унесшего жизни 13 человек. На кадрах видны обломки маршрутки и тела людей, разбросанные по месту аварии.

Видео опубликовано в Telegram dtp.kiev.ua. Отмечается, что автомобили на трассе просто проезжали мимо, не останавливаясь (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость дальше).

По информации Черниговской ОГА, все пострадавшие сейчас находятся в медучреждениях: 5 человек – в городской больнице №2, 1 человек – в областной, еще 1 – в областной детской больнице. Все травмированные – в тяжелом состоянии.

Пятеро из погибших, в том числе и водитель автобуса, были местными жителями Борзнянской ОТГ, рассказали в пресс-службе общины. Мужчине было около 40 лет, он работал на маршруте довольно давно и был ответственным водителем. Как сообщила изданию "Сегодня" городской голова Борзны Лариса Осадчук, у него остались жена и двое детей.

Видео дня

Она также рассказал, что знает о других пострадавших. В частности, в этой маршрутке ехали мать и дочь. Сейчас родственники не могут им дозвониться, и никто не знает, что с ними.

"Несколько лет назад из этой семьи погиб в ДТП на железнодорожном переезде мужчина. В той аварии погибли пятеро. Сейчас родственники поехали в Чернигов узнавать о судьбе этих женщин", – сообщила Осадчук.

Кроме того, по ее словам, в реанимации также сейчас находится сейчас многодетная мама.

Напомним, ДТП произошло недалеко от села Киселевка Черниговского района утром 7 декабря. Кроме погибших, еще 6 человек пострадали в результате столкновения грузовика с маршрутным автобусом. Водитель фуры остался жив, он находится в больнице.

Вероятной причиной аварии стали погодные условия – грузовик занесло на встречную полосу, где она столкнулась с маршруткой. Также есть вопросы к дорожным службам, которые должны обслуживать этот участок дороги, и техническому состояния автобуса. Для ликвидации последствий ДТП и расследования причин ее возникновения привлечены 113 человек и 45 единиц техники.

Как сообщал OBOZREVATEL: