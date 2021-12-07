Названа вероятная причина ДТП под Черниговом, в которой погибли 13 человек
Вероятной причиной ДТП, в котором 7 декабря погибли 13 человек, стали погодные условия. Также есть вопросы к дорожным службам, которые должны обслуживать этот участок дороги, и технического состояния автобуса.
Об этом "Суспільному" рассказал руководитель Черниговской областной прокуратуры Сергей Василина. По его словам, ввиду обстоятельств аварии, грузовик, вероятно, занесло на встречную полосу, где он столкнулся с маршруткой (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).
Как сообщил председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, в настоящее время в обладминистрации создан оперативный штаб, который работает с родственниками и пострадавшими в Черниговской городской больнице №2 и у морга на улице Пирогова.
Напомним, авария произошла в 07:55 на автодороге вблизи села Киселевка Черниговского района. В результате столкновения грузового автомобиля с маршрутным автобусом "Чернигов-Сосница", погибли 13 человек и 6 травмированы.
По информации источников нашего издания, грузовик двигался в сторону Мэны, а маршрутка – в Чернигов. Водитель фуры остался жив, он находится в больнице.
Спасатели и полицейские отметили, что этот участок дороги никогда не был аварийно опасен.
Как сообщал OBOZREVATEL:
4 декабря под Киевом около 23:00 произошла авария с участием полицейского. В результате ДТП погибли два человека. 32-летний коп, находясь за рулем собственного Volkswagen Passat, врезался в легковушку ЗАЗ-Таврия.
В результате на Львовщине 18 ноября погибла 12-летняя школьница и ее папа. Девочка умерла на месте, а отец, который был за рулем в тот трагический день, из-за полученных травм скончался в больнице через два недели. Мать ребенка остается в тяжелом состоянии.