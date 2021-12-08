Под Киевом авто столкнулось с грузовиком и загорелось: водителя чудом успели спасти. Видео

Во вторник, 7 декабря, в Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и легкового автомобиля. После столкновения легковушка загорелась, однако погибших в результате ДТП по предварительным данным нет.

Авария произошла вечером в селе Пролиски Бориспольского района. Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный" (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По предварительный данным, сразу же после столкновения легковушку вмиг охватил огонь. Очевидцы происшествия отмечают, что водителя чудом удалось спасти от гибели. О состоянии водителя грузовика ничего не сообщается.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 7 декабря в 07:55 на автодороге вблизи города Чернигов произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным автобусом. В результате аварии 13 человек погибли и шесть получили телесные повреждения.

Пятеро пассажиров, которым удалось выжить в страшной аварии, произошедшей 7 декабря под Черниговом, находятся в Черниговской городской больнице №2. Четверо из них – в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

В связи с ДТП в Черниговской области 8 декабря объявили днем траура по погибшим.

По официальным данным патрульной полиции Украины, в течение 10 месяцев 2021 года в Украине произошло 154 480 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибло 2592 человека, еще почти 25 тысяч человек получили травмы.

За октябрь в Украине произошло 16 599 автопроисшествий, в которых 340 человек погибли, еще 2615 пострадали.

P.S. OBOZREVATEL постоянно пишет о дорожно-транспортных происшествиях, чтобы обратить внимание на сложившуюся ситуацию. На дорогах Украины гибнет больше людей, чем в зоне боевых действий на Донбассе. Идет война на дорогах. Не оставайтесь равнодушными – ситуацию нужно менять!