В Черниговской области столкнулись грузовик и маршрутка, погибли 10 человек

Во вторник, 7 декабря, в 07:55 на автодороге вблизи города Чернигов произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным автобусом "Чернигов-Сосница". В результате аварии 10 человек погибли и восемь получили телесные повреждения.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. ДТП произошло недалеко от с. Брусилов на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч. На месте работают спасатели ГСЧС, в частности, для деблокации привлечены 10 человек и 3 единицы техники.

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Напомним, 6 декабря на Волыни произошло ДТП с участием пяти авто. Там столкнулись Renault Duster, Peugeot Expert, Volkswagen Golf, ВАЗ 2108 и Renault Espace. Вследствие аварии погиб мужчина.

Кроме того, в этот же день, вблизи села Полесское в районе Ковеля, автомобиль Мерседес Sprinter вылетел с дороги и врезался в дерево. В этой аварии обошлось без жертв, но 19-летнего водителя автомобиля и его четверо пассажиров в возрасте 18-22 лет госпитализировали с различными телесными повреждениями.

Согласно статистике Национальной полиции Украины, за октябрь 2021 года в нашей стране произошло 16599 ДТП. В них погибли 340 человек и 2615 травмированы.

За 10 месяцев 2021 года в стране произошло 154 480 ДТП. Они привели к гибели 2592 человек, травмировались в этих авариях 24905 человек.

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