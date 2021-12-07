В Черниговской области объявили траур по погибшим в ДТП с маршруткой

В Черниговской области среду, 8 декабря, объявили днем траура по погибшим в ДТП, которая произошла утром во вторник недалеко от села Киселевка. Авария унесла жизни тринадцати человек.

Еще семеро находятся с травмами в больницах Чернигова в тяжелом состоянии. Об этом говорится в распоряжении главы ОГА № 1080 от 7 декабря 2021 года.

В частности, на территории Черниговской областив память о погибших будут приспущены флаги на зданиях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций.

Кроме того, всем учреждениям и организациям независимо от формы собственности рекомендуется в этот день отменить развлекательные мероприятия.

Видео дня

Напомним, авария произошла 7 декабря в 07:55. По информации источников нашего издания, грузовик двигался в сторону Мэны, а маршрутка – в Чернигов. Водитель фуры остался жив, он находится в больнице.

По предварительной информации, вероятной причиной ДТП стали погодные условия. Также есть вопросы к дорожным службам, которые должны обслуживать этот участок дороги, и техническому состоянию автобуса.

Позже министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что водитель грузовика, нарушив правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с маршрутным автобусом. Он выразил соболезнования родным и близким погибших, а также сообщил, что полиция расследует обстоятельства трагедии и проводит необходимые следственные действия.

Также было опубликовано в Telegram видео первых минут после аварии. Отмечалось, что автомобили на трассе просто проезжали мимо, не останавливаясь. Позже появилось еще видео с кадрами 18+.

Отметим, что согласно официальной статистике Национальной полиции, за октябрь 2021 года в Украине произошло 16599 ДТП. В них погибли 340 человек и 2615 травмированы.

За 10 месяцев 2021 года в стране произошло 154 480 ДТП, которые привели к гибели 2592 человек, травмировались в этих авариях 24905 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром в понедельник, 29 ноября, на окутанной туманом трассе Днепр – Запорожье столкнулось два легковых автомобиля. Из-за удара обломки одного из них разбросало по всей дороге, в жуткой аварии погибли два человека, еще один получил серьезные травмы.