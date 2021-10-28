Жених за решеткой, невеста – на том свете: детали "мистического" ДТП на Тернопольщине

Виновник ДТП в Тернопольской области, который сел пьяным за руль, может провести за решеткой до 12 лет, так как погибли двое пассажиров. Выяснилось, что среди них была и невеста водителя – пара собиралась скоро пожениться.

Подробнее о ситуации читайте в материале OBOZREVATEL.

Автомобиль Mitsubishi Galant под управлением 30-летнего Тараса Голубкова, вылетел на обочину в районе села Шибалин (на трассе Стрый – Изварино) и врезался в электроопору. По словам правоохранителей, ночью дорога была пустой...

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В машине ехали четыре человека. В результате страшного удара мгновенно погиб один из пассажиров – сотрудник миграционной службы Иван Шептак.

Двух пострадавших отвезли в Бережанскую центральную районную больницу: одна получила травматическую ампутацию уха, а вторая – ряд серьезнейших травм, которые оказались несовместимы с жизнью. 22-летняя девушка скончалась.

Ирина Бондарь училась на втором курсе магистратуры по образовательной программе "Социальная педагогика" в Тернопольском национальном педагогическом университете им. Владимира Гнатюка.

"Была веселым и светлым, добрым и искренним человеком. Жизнерадостная, энергичная, отзывчивая, обладала прекрасным чувством юмора и всегда излучала позитив. Несмотря ни на что, всегда приходила на помощь", – рассказали в университете.

Водитель авто Тарас Голубков был старше Ирины на восемь лет – ему сейчас 30. Вместе с отцом занимался автобизнесом.

"Он долго искал свою половинку. С Ирой планировали скоро пожениться, но случилась беда", – рассказал сосед.

Знакомые Ирины говорят, что Тарас очень любил свой автомобиль, холил и лелеял его. На его странице в Instagram очень много фото с красным Mitsubishi Galant.

Снимок с любимым человеком на фоне этой машины последним на своей странице выложила и Ирина – за две недели до собственной гибели.

"Мистика какая-то. Тарас без этого авто – никуда, относился как у лучшему другу. Никто не мог подумать, что поездка на "любимце" приведет к таким страшным последствиям", – рассказала знакомая пары.

По ее словам, Тарас не был любителем выпить, потому для многих оказалось загадкой, почему в тот день он сел нетрезвым за руль. И самое главное, как, зная об этом, с ним поехала невеста и еще двое друзей.

Как рассказали источники OBOZREVATEL в тернопольской полиции, в крови мужчины обнаружили 1,52 промилле алкоголя (такой результат после употребления, например, пяти бутылок пива).

Погибшие в результате ДТП Ирина Бондарь и Иван Шептак – из очень хороших, интеллигентных семей. "Их у нас хорошо знают. Мама Ирочки – художник-оформитель библиотечного отдела Центра культуры и досуга, а мама Ивана преподает в Козовской гимназии", – рассказали местные жители.

Люди до сих пор не могут отойти от произошедшего, но особенно тяжело, конечно же, родственникам.

Тарас Голубков не получил тяжелых травм в результате ДТП, однако теперь его грозят очень серьезные последствия.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, если оно привело к гибель нескольких человек (ч.4 ст. 286-1 УК Украины) грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы – с запретом управлять автомобилем на такой же срок.

Как рассказали в Тернопольской областной прокуратуре, суд избрал водителю меру пресечения – содержание под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, за последнюю неделю в Украине произошло несколько резонансных ДТП, причем количество аварий растет последние четыре месяца:

в Херсонской области 15-летний водитель не справился с управлением Volkswagen Touareg и в итоге погиб, как и трое его друзей. Еще двое попали в реанимацию.

в Харькове 16-летний Николай Харьковский за рулем Infiniti врезался в другой автомобиль: один человек погиб, трое оказались в реанимации – в том числе несовершеннолетняя девочка.