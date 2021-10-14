Почти 300 погибших: как и почему в Украине ухудшилась статистика ДТП

Согласно официальным данным Патрульной полиции, в сентябре 2021 года в Украине произошло 16 779 ДТП (на 4,5% больше, чем за аналогичный период 2020-го), в которых 292 человека погибли, а еще 2 754 получили травмы.

OBOZREVATEL разобрался, какие факторы влияют на рост аварийности и смертности в ДТП.

Наши собеседники в правоохранительных органах неоднократно высказывали мнение, что нынешняя система наказания за нарушения ПДР малоэффективна. В частности, штраф за превышение скорости (один из основных факторов аварийности на дорогах) составляет всего 340 гривен. При этом, если посмотреть на данные полиции, в Украине четыре месяца подряд фиксируют рост количества аварий.

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Если рассматривать статистику более серьезно, то патрульные назвали топ-5 причин ДТП в стране.

Так, на первом месте находится нарушение правил маневрирования – 7 331 ДТП, которые привели к гибели 52 человек, а еще 671 – получили травмы различной степени тяжести.

Упоминаемое ранее превышение безопасной скорости оказалось на втором месте – 3651 авария. К сожалению, в них погибли 148 человек, травмировались – 1104.

Третье место по количеству автопроисшествий занимает несоблюдение дистанции – 3060 ДТП. В результате этих ДТП пострадали 193 человека, погибли – 5.

На четвертом месте находится нарушение правил проезда перекрестков. В сентябре патрульные зафиксировали 1094 аварии, в которых 11 человек погибли, а еще 243 понадобилась помощь медиков.

Пятая причина – управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения, 419 аварий. В результате 10 человек погибли и еще 102 получили травмы.

По результатам девяти месяцев, Киев остался на первом месте по количеству дорожно-транспортных происшествий – 3982. Согласно статистике патрульной полиции, количество аварий на 44% превышает этот показатель за аналогичный период в 2020 году. В результате ДТП в сентябре 12 погибло, а еще 251 получили травмы.

На втором месте находится Киевская область, где в сентябре зарегистрировали 1554 аварии. Жертвами этих автопроисшествий стали 23 человека, а еще 193 понадобилась помощь врачей.

Одесская область заняла в этом кровавом рейтинге третье место – 1412 ДТП, в результате которых погибли 9 человек, а еще 137 – получили травмы.

Четвертое место по количеству аварий в сентябре занимает Днепропетровская область – 1375. К сожалению, 24 человека – погибли, еще 202 – травмировались.

Замыкает пятерку лидеров девятого месяца 2021 года – Харьковская область. Полицейские зафиксировали 1153 ДТП, которые стали причиной смерти 21 гражданина. Медицинская помощь понадобилась 177 пострадавшим.

В Печерском районе Киева 29 сентября произошла авария, в результате которой пострадали двое школьников. Предварительно было установлено, что в тот день автобус с детьми, который ехал по улице Московской, столкнулся с автомобилем Peugeot.

"Сила удара была такой, что дети, которые находились в салоне, упали. Один мальчик получил серьезную травму головы, а девочка внутренние травмы. Их госпитализировали в больницу. Оба пострадавших 2013 года рождения", – рассказал корреспондент OBOZREVATEL, который стал очевидцем ДТП.

В селе Великая Александровка Бориспольского района автомобиль Daewoo Lanos сбил пенсионерку с 10-летним внуком.

Было установлено, что 63-летняя женщина переходила дорогу по пешеходному переходу с мальчиком, когда их сбила легковушка. В результате ДТП пенсионерка и ребенок получили травмы и были госпитализированы в больницу.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, в момент аварии 29-летний водитель легковушки был трезв.