Названо имя украинского военного, погибшего на Донбассе в День Независимости

Военный, погибший в зоне ООС на Донбассе в День Независимости 24 августа, был родом из Борисполя Киевской области. Его звали Александр Аксенов.

Об этом сообщил в Facebook мэр города Владимир Борисенко. По его словам, погибшему было всего 38 лет.

"Независимость завоевывается... К сожалению, такой болезненной ценой. Светлая память Герою!" – написал мэр.

Напомним, 24 августа российские оккупанты обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военный Вооруженных сил Украины погиб, еще двое были ранены. Состояние здоровья одного защитника – тяжелое, другого – удовлетворительное.

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23 августа в результате вражеского огня также погиб украинский защитник. Он получил несовместимое с жизнью ранение. Потери были в Донецкой области и 22 августа – погиб военнослужащий ВСУ.

19 августа в результате обстрелов на Донбассе погиб еще один украинский военный. 18 августа в зоне ООС также погиб 26-летний Артем Мазур, который был единственным ребенком в семье.

Как сообщал OBOZREVATEL, в День Независимости украинские военные вместе с жителями Донецкой и Луганской областей и волонтерами запустили сине-желтые флаги в сторону оккупированных территорий.