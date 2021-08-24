Оккупанты на Донбассе открыли огонь по ВСУ: один боец погиб

В результате вражеского огня на Донбассе 23 августа погиб украинский военнослужащий. Он получил несовместимое с жизнью ранение.

Об этом сообщается на Facebook-странице оперативно-тактической группировки "Восток". В районе какого именно населенного пункта произошел обстрел, не уточняется.

"Сегодня, 23 августа, в районе проведения операции Объединенных сил в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования России очередной раз нарушили режим прекращения огня и совершили обстрел позиций украинских защитников. Военнослужащий из состава ООС получил ранение, несовместимое с жизнью", – сказано в сообщении.

На место прибыли представители воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

Командование также выразило соболезнования родным и близким погибшего воина.

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