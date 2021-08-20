Оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, украинские военные открыли огонь в ответ – штаб ООС

За минувшие сутки, 19 августа, российские оккупанты семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. В результате обстрелов погиб один украинский военный. Военные ВСУ открывали огонь в ответ.

Также были зафиксированы два пролета вражеских беспилотников. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС. Против украинских защитников враг применял стрелковое оружие, станковые и ручные противотанковые гранатометы, минометы 120-го калибра.

Огонь велся в направлении Новоалександровки, около населенных пунктов Крымское, Нью-Йорк, Невельское, Новозвановка, Красногоровка и Южное.

В Луганской области оккупанты запускали беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10". В Донецкой области также зафиксировали пролет "квадрокоптера" противника с пересечением линии разграничения.

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О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

С начала текущих суток, 20 августа, враг новых обстрелов не проводил.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 августа во время обстрела вражеской стороной на Донбассе, от пули погиб 41-летний Василий Островский.

18 августа в зоне ООС также погиб 26-летний Артем Мазур, который был единственным ребенком в семье. Боец скончался от смертельного ранения снайпера.

16 августа в результате враждебных действий огнестрельное ранение получил воин ВСУ. Оно оказалось несовместимым с жизнью.