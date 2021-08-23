Российские наемники на Донбассе обстреляли позиции ВСУ, погиб украинский защитник – штаб ООС

За прошедшие сутки, 22 августа, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе наемники Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский защитник результате обстрела получил огнестрельное ранение, не совместимое с жизнью.

Об этом сообщили на странице штаба ООС в Facebook. Командование выразило соболезнования семье и близким убитого воина.

Где были зафиксированы обстрелы:

Возле Луганского – из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Марьинки – из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Песков – из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Воины Вооруженных сил Украины открывали огонь в ответ.

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Кроме того, врагу удалось осуществить дистанционное минирование территории минами ПОМ-2 возле Пивденного. Кроме того, вооруженные формирования РФ нарушили линию разграничения на Луганщине, запустив беспилотник типа "Орлан-10". Обо всех нарушениях украинская сторона проинформировала СММ ОБСЕ.

По состоянию на 7:00 понедельника, 23 августа, нарушений режима тишины не зафиксировано.

"Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", – добавили в штабе ООС.

Офицер Вооруженных сил Украины Сергей Нещадим в Twitter сообщил о том, что за минувший день российско-оккупационные войска понесли потери. Один из наемников умер из-за ухудшения состояния здоровья, еще один был ранен из-за неосторожного обращения с оружием.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 августа в зоне ООС враг применял автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, обстреливая позиции ВСУ.