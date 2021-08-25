Оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе: есть погибший и раненые – штаб ООС

За минувшие сутки, 24 августа, российские оккупанты обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военный Вооруженных сил Украины погиб, еще двое были ранены. Состояние здоровья одного защитника – тяжелое, другого – удовлетворительное.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС. Враг вел огонь из стрелкового оружия около населенных пунктов Новомихайловка и Причепиловка. Отмечается, что на действия противника был дан "​​адекватный ответ".

Также в Луганской и Донецкой областях враг запускал беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ через установленный координационный механизм.

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С начала текущих суток, 25 августа, российские оккупанты новых обстрелов не проводили.

23 августа, в результате вражеского огня погиб украинский военнослужащий. Он получил несовместимое с жизнью ранение. Потери также были на Донбассе и 22 августа – погиб украинский военнослужащий.

19 августа в результате обстрелов на Донбассе погиб один украинский военный. 18 августа в зоне ООС также погиб 26-летний Артем Мазур, который был единственным ребенком в семье.

Как сообщал OBOZREVATEL, в День Независимости украинские военные вместе с жителями Донецкой и Луганской областей и волонтерами запустили желто-синие флаги в сторону оккупированных территорий.