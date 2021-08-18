"Был патриотом и очень хотел служить!" На Донбассе вражеский снайпер убил молодого защитника Украины

На Донбассе от пули вражеского снайпера погиб украинский военный, старший солдат 28-й бригады Артем Мазур. Ему было всего 26 лет. Артем был единственным сыном у своей мамы, также у него осталась супруга Наталья.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Житель Кировогдарщины погиб 16 августа в зоне проведения Операции Объединенных сил под Новомихайловкой в результате обстрела пророссийского снайпера. Сейчас жители села Веселое Александрийского района готовятся к похоронам бойца.

"Это первый случай у нас, когда погиб военный. Много ребят служат, но погиб Артем первый", – вздыхает староста села Александр Кива.

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Артем – единственный родной сын у матери, которого она воспитывала сама. Парень очень любил свою маму, у них были хорошие отношения. Все время старался помогать, зарабатывать. Несколько лет назад женщина сошлась с мужчиной, который растил троих детей.

Один из сводных братьев Артема недавно тоже погиб на Донбассе, а второй и сейчас продолжает защищать Украину от оккупантов.

Несколько месяцев назад Артем женился, его избранница Наталья работает продавцом в магазине в соседнем селе Пантеевка. Там они вместе и жили в последнее время. Пара встречалась уже давно. У девушки есть ребенок от первого брака, мальчик. Артем любил его, как родного сына.

"Сейчас Наталья очень тяжело переживает гибель Артема. Недавно у нее умер дедушка, она только отошла от потери – и вот снова", – рассказывает знакомая семьи.

Директор местной школы Валентина Нагорная вспоминает Артема как очень спокойного и способного ученика.

"Увлекался спортом, участвовал во всех школьных соревнованиях. Еще ему очень нравилась техника. Был спокойным и способным парнем. После школы он пошел учиться в ПТУ, а потом его призвали в армию. Он никогда не уклонялся от службы, напротив, Артем был патриотом и очень хотел служить", – вспоминает директор.

Похоронят Артема в родном селе 19 августа.