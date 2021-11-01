"Настя рвалась домой отметить победу": жизни тренера и трех детей оборвало страшное ДТП

На трассе Кривой Рог – Кропивницкий – Запорожье ночью 1 ноября произошло страшное ДТП, в результате которого погибли тренер по каратэ Руслан Тодорашко и трое его воспитанников 11, 12 и 16 лет. Они возвращались с чемпионата Украины, который проходил в Виннице.

Подробнее о трагедии читайте в материале OBOZREVATEL.

ДТП произошло на 56 километре дороги Кривой Рог – Кропивницкий – Запорожье на территории Долинской территориальной общины Кировоградской области в начале первого ночи.

KIA Sportage под управлением тренера Руслана Тодорашко выехал на встречную полосу и врезался в крупнотоннажный грузовик Renault Magnum. От столкновения KIA перевернулся на крышу, а тела погибших из искореженного автомобиля пришлось доставать спасателям ГСЧС.

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По информации собеседников OBOZREVATEL в полиции, в KIA Sportage двое человек сидели впереди, а двое сзади.

"За рулем был 46-летний тренер Руслан Тодорашко, рядом с ним на пассажирском сидении – 16-летний Данил Перец. На заднем находились 12-летняя Анастасия Улитко и 11-летний Артем Куропятник. Все они жители Кривого Рога", – уточнили правоохранители.

Водитель фуры, 39-летний Михаил Тиндяков, рассказал, что пытался избежать столкновения, но это, увы, не удалось.

"Я двигался в сторону Кропивницкого, навстречу мне шли две машины. Одна из них сделала резкий маневр и пошла по моей обочине. Мне некуда было деться, а по его полосе шла другая машина... Перед самым столкновением водитель KIA вырвал с обочины автомобиль и стал возвращаться в свою полосу, но было поздно", – объяснил мужчина.

По предположению водителя грузового автомобиля, водитель KIA или зазевался, или заснул, а может хотел обогнать впереди идущую машину.

У водителя фуры травмирован глаз, но не в результате аварии. Оказалось, на него набросились родители погибших детей...

"По их словам, они ехали в другой машине, впереди", – объяснил Михаил.

В Детско-юношеской спортивной школе №2 Кривого Рога не могут прийти в себя от страшной новости.

"Все трое погибших детей были воспитанниками нашей школы. Они возвращались с чемпионата Украины по киокушинкай каратэ, который проходил в Виннице. Руслан – опытный тренер, воспитал много спортсменов, среди них и мастера спорта, и кандидаты. Детки очень хорошие…Очень тяжело", – рассказали в администрации.

В ДЮСШ также добавили, что Анастасия Улитко заняла первое место на чемпионате и очень хотела домой, чтобы отпраздновать победу.

16-летний Данил Перец, несмотря на юный возраст, уже был судьей Национальной федерации киокушинкай каратэ, но и сам не прекращал выступать.

Еще один погибший в ДТП – Артем Куропятник.

За несколько часов до аварии юный каратист написал на своей странице в Instagram, что проиграл чемпионат Украины. Но, как видим, это оказалось не самым страшным...

Президент Национальной федерации киокушинкай каратэ Александр Гончаренко рассказал нашим журналистам, что по его информации Руслан Тодорашко заснул за рулем.

"Такая трагедия случилась... Заснул за рулем и вылетел на встречку... Хороший был человек. Руслан – судья международной категории, подготовил призеров чемпионата Европы. Мы готовимся выезжать в Кривой Рог, завтра будут похороны", – сообщил Гончаренко.

По факту смертельного ДТП полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Однако, как неофициально говорят правоохранители, виновник ДТП уже ни за что не ответит – потому что и сам погиб.

Как сообщал OBOZREVATEL, за последнюю неделю в Украине произошло несколько резонансных ДТП, причем количество аварий растет уже четыре месяца: