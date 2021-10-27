Мать полностью финансирует сына: появились данные о родителях виновника ДТП в Харькове. Видео

Отец 16-летнего Николая Харьковского, который устроил смертельное ДТП в Харькове работает продавцом мяса на на Благовещенском (Центральном) рынке. А мама проживает в Австралии и материально обеспечивает сына. Родители в разводе.

Об сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на источники. Отмечается, якобы отец злоупотребляет спиртным и часто уходит в запой.

Отец парня проживает на улице Тимуровцев. Он 14 лет занимается оптовой торговлей мясом и мясными изделиями. В 2018 году числился потерпевшим в разбойном грабеже. Нарушений ПДД за ним не числится. Однако у него есть долги КП "Харьковводоканалом" и харьковскими теплосетями. В октябре 2017 года развелся с женой.

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Добавим, что на стенах многоэтажного дома, где предположительно проживает подросток, неизвестные написали угрозы, желая ему смерти: "Убийца" и "Тебе не скрыться". Однако соседи рассказали, что ничего о парне не знают. Возможно он проживает по другому адресу.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 26 октября в Харькове автомобиль Infiniti, двигаясь на огромной скорости по улице Одесской, врезался в машину марки Chevrolet Aveo, которая ехала на разрешающий сигнал светофора по проспекту Гагарина. В итоге транспортные средства буквально разорвало на части, один человек погиб, еще трое получили серьезные травмы.

Водителем авто Infiniti, который в Харькове устроил смертельное ДТП оказался несовершеннолетний Харьковский Николай Михайлович, 20.08.2005 года рождения.