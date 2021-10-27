Стало известно имя водителя, устроившего смертельное ДТП в Харькове. Эксклюзив

Водителем авто Infiniti, который в Харькове устроил смертельное ДТП оказался несовершенолетний Харьковский Николай Михайлович, 20.08.2005 гожа рождения. Вместе с ним в салоне авто находились еще трое человек.

Об этом сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на источники. Пассажирами были Карякин Валерий Андреевич, Дусик Елизавета Юрьевна, 01.10.2005 г.р. и Баранов Михаил Игоревич, 15.03.2002 г.р. Пострадавшие с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

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В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что 16-летний водитель уже задержан. В его крови алкоголя не обнаружено.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. В соответствии с санкцией статьи ему грозит до восьми лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого. Следственные действия продолжаются.

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