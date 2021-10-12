Мог упасть сам: в прокуратуре назвали причины смерти 7-летнего ребенка в Черкассах

В Черкасской областной прокуратуре заявили, что причиной смерти семилетнего Андрея Лясова, который попал в больницу в тяжелом состоянии, стала черепно-мозговая травма, которая привела к кровоизлиянию и была осложнена полиорганной недостаточностью. Правоохранители не исключили, что ребенок мог упасть с высоты до двух метров.

Как рассказал руководитель прокуратуры Александр Воронин на встрече с журналистами во вторник, 12 октября, было проведено две судебно-медицинские экспертизы – до и после смерти мальчика, передает "Суспільне". Отметим, что родственники Андрея ранее настаивали, что он якобы упал с кучи кирпича.

В выводах эксперты исключили получения травм в результате самоповреждения или падения из положения стоя. Также было исключено, что раны на теле были вызваны тушением окурков и, то, что ребенок сам "расчесал" раны. Также эксперты исключили вероятность инфекционной болезни.

Видео дня

Однако, в выводах сказано, что раны на губах, ушах и на половом органе могли образоваться от укусов животных. Отметим, что родственники Андрея ранее заявляли, что собаки, которые содержатся семьей, его не кусали.

По словам Воронина, врачи, которые спасали семилетнего Андрея отметили: сохранить ребенку жизнь было возможно только, если бы его вовремя госпитализировали.

Глава областной прокуратуры также подчеркнул, что точного времени наступления повреждений на теле ребенка экспертиза не показала. Сейчас известно лишь то, что они были получены не менее чем за восемь дней до смерти ребенка.

В деле о гибели Андрея Лясова должны провести еще одну экспертизу – комиссионную, добавил Воронин. Для ее проведения будут предоставлены показания врачей, свидетелей, медицинские документы и выводы предыдущих экспертиз.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Андрей попал в больницу 27 августа с многочисленными травмами и гематомой головного мозга. У него отсутствовали оба уха, губа и часть полового органа.

5 сентября ребенок умер в больнице. Мальчик находился в терминальной коме.

Черкасская областная прокуратура 28 августа открыла два уголовных производства: по статье 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) и статье 135 (оставление в опасности, повлекшее тяжкие последствия).