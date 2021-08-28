"Маленького ангелочка пытали, а бабушка соврала врачам". Новые детали трагедии в Черкассах

В Черкассах врачи отчаянно борются за жизнь шестилетнего мальчика, которого в тяжелом состоянии привезла в больницу бригада скорой помощи. У Андрея многочисленные травмы и критично низкие жизненные показатели. Врачи подозревают, что над ребенком издевались – его якобы не только грызли собаки, но еще и... пытали люди. Также есть информация, что ребенка не кормили несколько дней.

Подробнее о резонансном ЧП читайте в материале OBOZREVATEL.

О произошедшем в Черкассах первым сообщил на своей странице в Facebook депутат областного совета Олег Петренко. По его словам, трагедия случилась на территории домовладения возле Детского парка. Сторож слышал детские крики, однако бабушка ребенка якобы вызвала скорую помощь через несколько дней.

Бабушка и дедушка маленького Андрея – неродные, их сын женился на женщине с ребенком и усыновил мальчика. Однако от этого масштаб трагедии не становится меньше. Петренко назвал произошедшее "адом на земле".

"Ад существует. И я сейчас не о метафизическом явлении. Иногда ад совсем рядом", – говорит депутат.

По его словам, на теле мальчика есть следы пыток.

"Прямо сейчас в областной детской больнице после нечеловеческих пыток и травм медики пытаются спасти жизнь мальчика 2014 рождения. Шансов мало... У него – страшная гематома головного мозга. Судя по пролежням, несколько дней он был без сознания. Оторванные губы и погрызенные животными уши, следы потушенных сигарет на теле", – рассказал Олег Петренко.

По словам директора Черкасской областной детской больницы Михаила Кондрацкого, у маленького Андрея действительно есть многочисленные травмы, перечисленные депутатом облсовета. Есть гематома головного мозга, также отсутствуют уши, губа и часть полового органа. Мальчика необходимо оперировать, но крайне тяжелое состояние этого не позволяет.

Свидетелем поступления Андрюши в Черкасскую областную детскую больницу оказалась местная жительница Антонина Максименко. По ее словам, ребенок был в коме.

"Перед нами поступил мальчик 6-7 лет, который находился в коме. У ребенка были синяки на лице, голове, ногах, ушки все синие были. Пальчики ног начинали гноиться.

Бабушка его сказала, что просто упал. Врач, огромный молодец, просто душа радуется, что он так отреагировал. Вызвал полицию, сказал, что в такую чушь как "сам упал" не поверит.

Он сразу занялся реанимацией. У ребенка были судороги... Его (врача. – Ред.) поразило это зверье, которое так издевательски отнеслось к тому малышу", – рассказала молодая женщина.

Антонина говорит, что Андрюша лежал, как маленький ангелочек. А его бабушка была абсолютно спокойна, даже пыталась шутить с врачами.

"Я до сих пор в шоке и не могу прийти в себя. Того ребенка жалко до слез. Врачи сказали, что мальчик может не выжить, так как бабушка его не кормила и не вызывала скорую помощь три дня", – добавила она.

По информации собеседника OBOZREVATEL в черкасской полиции, бабушка ребенка сказала правоохранителям, что Андрей упал с кучи кирпича. А к врачам, мол, обратилась якобы уже после того, как мальчик потерял сознание. Однако доверия ее словам нет, так как страшные травмы мальчик не мог получить непосредственно перед приездом бригады "скорой". Вполне возможно, говорит полицейский, что собаки... живьем съедали ребенка, который некоторое время лежал без сознания. Однако окончательно все станет понятно после экспертизы.

Один из местных жителей, который хорошо знает родителей пострадавшего ребенка, рассказал нашим журналистам, что у супругов двое детей – мальчик и девочка.

"Семья живет не в этом доме с бабушкой и дедушкой, а отдельно со своими маленькими детьми. И мама Андрея, и его, по сути, отчим – очень адекватные", – утверждает мужчина.

По его словам, мальчика оставили у старших родственников, так как поехали в Киев – маме была необходима операция. Сейчас шокированные родители возвращаются в Черкассы.

Бабушка и дедушка Андрея, по словам местных жителей, уже давно были "источником проблем". Пожилая пара живет в частном доме на ул. Крещатик. Всего в доме шесть квартир, двор – общий.

Ворот нет, они якобы были сняты как гарантия того, что собак, разведением которых занималась супружеская пара, больше не будут выпускать самостоятельно гулять. 15 крупных алабаев (среднеазиатских овчарок) держали в страхе соседей и посетителей в парке, в котором гуляет много детей.

Дело в том, что в 2015 году эти собаки забежали в парк и напали на женщину – сильно искусали. "Заводчики" отделались штрафом. Правда, у них еще изъяли собак.

Питомцы содержались в ужасных условиях, были истощены. Нерадивые владельцы также не прививали их от бешенства.

Но со временем супруги завели новых...

Во дворе нет вольеров. Однако из дома сейчас раздается лай собак, которые в нем закрыты.

По информации Черкасской областной прокуратуры, на данный момент открыты два уголовных производства – по ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) и по ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности, которое причинило тяжкие последствия) УК Украины.

OBOZREVATEL будет внимательно следить за развитием событий и расследованием страшного преступления.