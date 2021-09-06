В Черкассах умер ребенок, который попал в больницу в тяжелом состоянии

В Черкассах умер мальчик 2014 года рождения, который попал в больницу в тяжелом состоянии и был в терминальной коме. Смерть наступила 5 сентября в 18:10.

Об этом "Про все" сообщил директор Черкасской детской областной больницы Николай Кондрацкий. В больницу ребенок попал 24 августа.

31 августа суд арестовал бабушку мальчика Викторию Лясову. Женщину, которая является матерью отчима малыша, подозревают в издевательствах над 6-летним внуком.

Лясова много лет скрывалась от полиции, а приемного отца мальчика уже признавали виновным в совершении преступления. Подробности об этой семье читайте в нашем материале.

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4 сентября Сосновский районный суд в Черкассах арестовал деда покалеченного 6-летнего мальчика. Мужчина – неродной дедушка ребенка и муж Виктории Лясовой.

Эксклюзивные подробности и новые детали трагедии вы найдете в нашем материале по ссылке.

Ранее OBOZREVATEL писал, как выглядит дом в Черкассах, где издевались над 6-летним мальчиком.