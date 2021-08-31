"Плевала на полицию и устроила террор": почему бабушка замученного в Черкассах ребенка оказалась за решеткой только сейчас

Спустя годы бесплодного розыска правоохранителями 51-летняя Виктория Лясова таки оказалась под стражей – пока что на 60 дней. Такую меру пресечения избрал 31 августа Сосновский районный суд г. Черкассы. Бабушку ребенка, за жизнь которого в реанимации неделю борются врачи, подозревают в том, что она оставила малолетнего в опасности и это повлекло тяжкие последствия.

Причем вполне возможно, что это подозрение будет не единственным – ситуация прояснится после ряда экспертиз. Они должны пролить свет на вопрос, откуда у мальчика страшные травмы.

Однако на счету Лясовых есть и дело о грабеже группой лиц с применением насилия, которое на сегодняшний день "висит" в том же суде. Год назад приемного отца мальчика признали виновным в совершении преступления, а вот бабушка до "инцидента" с внуком удачливо много лет скрывалась от полиции.

Видео дня

Подробнее об обстоятельствах этого дела и был ли шанс предотвратить сегодняшнюю трагедию, читайте в материале OBOZREVATEL.

Отношения семьи Лясовых с соседями уже много лет, мягко говоря, напряженные.Однако только один из них, Юрий Кубанский, решил довести дело до логического конца. Более семи лет он и адвокат Сергей Гончар не дают покоя правоохранительным органам, которые удивительно благосклонны к Виктории Лясовой.

Дело в том, что в отношении Лясовых с 2013 года было открыто несколько производств. С семьей Юрия Кубанского, которая жила в соседнем доме, разгорелась настоящая война. В то время дома, где жили обе семьи, имели общий двор, в который Лясовы выпускали своих среднеазиатских овчарок.

Собаки неоднократно нападали на соседей и случайных прохожих, забегали на территорию Детского парка. На замечания людей Виктория Лясова реагировала агрессивно.

"Виктория всегда провокатор и агрессор. Она нападала на меня, даже когда я была беременной, пыталась перевернуть коляску с моим маленьким сыном", – рассказала Анастасия, бывшая жена Юрия Кубанского.

В апреле 2013 года терпение мужчины лопнуло и он обратился в милицию, чтобы решить вопрос в правовом поле. Тогда было начато уголовное производство по ч.1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины. Расследование тормозилось, только более чем через полтора года, в декабре 2014-го, Виктории Лясовой сообщили о подозрении", – рассказал адвокат Сергей Гончар.

Через месяц досудебное расследование было остановлено в связи с розыском подозреваемой (тогда она впервые "исчезла". – Ред.), а возобновлено в апреле 2015 года. В мае обвинительный акт был направлен в Сосновский районный суд Черкасс. Однако Лясова длительное время избегала суда и в результате в апреле 2017 года была объявлена ​​в розыск.

"Осуществление розыска поручить сотрудникам Черкасского отдела Главного управления Национальной полиции в Черкасской области. Контроль выполнения возложить на начальника Черкасского отдела ГУНП в Черкасской области и прокурора Черкасской местной прокуратуры. Позволить сотрудникам Черкасского отдела Главного управления Национальной полиции в Черкасской области задержать обвиняемого ОСОБА_2 (Виктории Лясовой. – Ред.) с целью ее привода для участия в рассмотрении уголовного производства", – говорится в решении суда.

Второй "инцидент" произошел также в 2013 году, но в июле. Тогда Лясова со своим мужем Юрием и сыном Станиславом (именно этот человек впоследствии якобы официально усыновил ребенка женщины, на которой женился. – Ред.) спровоцировали конфликт с семьей Кубанских. В тот день Юрий с женой, тещей и двумя маленькими детьми (одному из них был всего месяц) возвращались из парка и пытались пройти к своему дому.

Во дворе бегали огромные алабаи, которых владельцы отказались убрать. Юрий с женщинами и детьми не могли пройти к своему дому. В итоге главу семьи избили и отобрали около двух тысяч долларов и золотую цепочку.

Чтобы защитить жену и детей от агрессивных соседей, Юрию пришлось применить травматическое оружие.

По сути произошел грабеж с применением насилия. Однако, говорит адвокат, уголовное производство было открыто только по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

"Потерпевший Юрий Кубанский подавал заявление о грабеже группой лиц – Викторией Лясовой и ее сыном Станиславом, однако эта часть события следствием игнорировалась.

Более того, расследование дела постоянно тормозилось, потерпевшими писались многочисленные жалобы руководству милиции, в прокуратуру, также была подана жалоба на безосновательное постановление о закрытии уголовного производства.

Осознавая бесперспективность расследования указанного производства и игнорирование факта грабежа, Кубанский в марте 2015 года обратился в прокуратуру с отдельным заявлением о совершенном уголовном правонарушении по ч. 2 ст. 186 УК Украины (грабеж, соединенный с насилием)", – рассказал Сергей Гончар.

Прокуратура проигнорировала это заявление и Кубанский вынужден был обратиться в суд с жалобой на бездействие прокурора по невнесение сведений в Единый реестр досудебных расследований. Жалоба была удовлетворена. Досудебное расследование должен был проводить Сосновский райотдел.

В дальнейшем это уголовное производство было выделено в два – отдельно по Виктории Лясовой и отдельно по Станиславу Лясову. И мать, и сын обвинялись в совершении грабежа группой лиц, соединенного с насилием – за что каждому из них светило до шести лет лишения свободы.

Юрий Кубанский рассказал OBOZREVATEL, что Станислав ходил на судебные заседания, не избегал их, не пытался спрятаться. В отличие от его матери.

В июле 2020 года Станислав Лясов (который к тому времени уже женился на матери маленького Андрея и у них родилась общая дочка) был признан виновным в грабеже. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы, но освободил от отбытия наказания – дал испытательный срок на год. Апелляцию Лясов не подавал.

А вот дело Виктории Лясовой (№ 712/790/17-к) по обвинению в грабеже до сих пор не рассмотрено. Адвокат Сергей Гончар утверждает, что ни на одно судебное заседание обвиняемая так и не явилась.

"По этому делу судом пять раз применялся к ней принудительный привод, который ни разу не был выполнен. В июне 2017 года она была объявлена ​​в розыск. В дальнейшем суд неоднократно давал разрешения на задержания Виктории Лясовой – это было в апреле 2018-го, январе 2019-го и сентябре 2020 года...

Все эти годы ни милиция, ни полиция не могли найти Лясову и доставить ее в суд.

О причинах такого длительного рассмотрения дела по Лясовой я высказываться не могу, потому что не позволяют Правила адвокатской этики. Оперирую исключительно фактами", – заявил Гончар.

Вопрос, почему правоохранители не могли застать женщину дома, не дает покоя многим соседям. "Виктория все эти годы не меняла место жительства. Как ее могли так "разыскивать"? Да это просто смешно", – рассказал один из местных.

Бывшая жена Юрия Кубанского, Анастасия, говорит, что давно перестала удивляться происходящему:

"Понимаете, я звоню в полицию, сообщаю, что вижу Лясову, которая идет по улице с собаками. Но приезжает патруль и говорит: "Мы ее не видим".

Мне врезалась в память фраза на приеме у одного из начальников нашей местной полиции. Сидит он и ещё человек пять, я возмущаюсь - почему Лясову не могут найти, хотя вот она – дома, спокойно гуляет, ходит в магазин... А его подчиненные засмеялись. Когда я спросила, что же тут смешного, мне ответили: "Это известная личность в узких кругах". Что они хотели этим сказать?"

Другие соседи на условиях сохранения анонимности рассказали OBOZREVATEL, что "семья агрессоров" живет вовсе не бедно, как может показаться глядя на их дом. И потому, мол, возможности для "взаимодействия" с правоохранителями у них есть.

"Мы видели наркоманов, которые постоянно приходили.

Видели пакетики, которые выпадали из окна...

В этом могла быть причина, почему полиция закрывала глаза на то, что годами творила эта женщина. А теперь пострадал маленький ребенок", – рассказал мужчина.

Выполняя свою работу даже если не по совести, то "просто" по закону, возможно удалось бы уберечь неродного внука Виктории Лясовой, который сейчас борется за жизнь. Приходила ли местным правоохранителям в голову эта мысль – вопрос открытый.

Возможно, опубликованной сегодня информацией заинтересуется Государственное бюро расследований. А OBOZREVATEL будет внимательно следить за развитием событий.