Бабушку ребенка, которого пытали, объявляли в розыск за грабеж с насилием в Черкассах

Жительницу Черкасс, во время пребывания у которой тяжело пострадал ее шестилетний приемный внук, несколько раз объявляли в розыск – в том числе за грабеж, соединенный с насилием. За 51-летней женщиной тянется длинный криминальный шлейф.

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По информации наших источников, бабушка маленького Андрея, который сейчас находится в реанимации Черкасской областной детской больнице в терминальной коме, – Виктория Лясова. Женщина является фигурантом нескольких дел. Однако, по словам местных жителей, она много лет удивительным образом избегала ответственности.

Только с 2013 по 2015 год было открыто четыре уголовных производства, где фигурировали Лясовы. Эта семейная пара с нелегальным питомником (примерно 20 крупных собак) держала в страхе весь район. Собаки не единожды нападали на соседей и просто прохожих.

В 2015 году четыре среднеазиатские овчарки Лясовых искусали маму маленького ребенка, которая шла на работу через парк. Выскочившие со двора алабаи набросились на нее и стали трепать. Анастасию спас охранник парка, а вот владельцы собак даже не вызвали скорую помощь. Оперировали молодую женщину несколько часов.

За два года до этого те же собаки покусали соседа Лясовых. После этого суд оштрафовал владельцев и постановил конфисковать питомцев, однако исполнительная служба долго не могла это сделать.

Более того, когда соседи поставили камеры видеонаблюдения, Лясовы их попросту стали сбивать. Пострадавшие снова обратились в полицию.

По информации источников OBOZREVATEL, Викторию Лясову несколько раз объявляли в розыск. Один из них – в 2017 году (якобы за умышленное нанесение легкого телесного повреждения).

В 2019 году Сосновский районный суд города Черкассы постановил объявить в розыск подозреваемую в совершении преступления по ч.2 ст. 186 УК Украины (грабеж, соединенный с насилием). Ответственность за такое преступление – лишение свободы на срок от 4 до 6 лет.

А по информации из Единого реестра судебных решений, в сентябре 2020 года тот же суд удовлетворил ходатайство адвоката пострадавшего от Лясовой человека - о разрешении на задержание обвиняемой с целью ее привода для участия в рассмотрении уголовного производства.

"Разрешить Черкасскому отделу полиции ГУ Национальной полиции в Черкасской области задержать обвиняемую ОСОБА_2 с целью ее привода для участия в рассмотрении уголовного производства. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Черкасскую местную прокуратуру", – говорится в тексте решения.

Эта ухвала суда была последней по данному делу. Судя по всему, женщину, которая продолжала спокойно жить у себя дома, правоохранители... так и не нашли. Хотя местные жители говорят, что не единожды звонили в полицию и сообщали местонахождение разыскиваемой Лясовой. "Реакции на наши слова не было", – утверждает один из соседей.

А 24 августа 2021 года в больницу попал приемный внук Виктории Лясовой – шестилетний Андрей.

Его мама и приемный отец уехали в Киев на лечение, а мальчика оставили у бабушки с дедушкой. Что произошло там с ребенком, сейчас выясняют правоохранители. Однако травмы мальчика потрясли и врачей, и многих украинцев.

У маленького Андрея тяжелая черепно-мозговая травма, отсутствуют уши и губа, часть полового органа. На теле многочисленные гематомы и ссадины. Также, по словам депутата Черкасского областного совета Олега Петренко, есть ожоги от сигарет. Также врачи считают, что ребенка не кормили несколько дней. Материал об обстоятельствах этого дела можно прочитать тут.

Сейчас ребенок находится в терминальной коме, шансы выжить минимальные. Открыты два уголовных производства. Бабушка находится на свободе.

OBOZREVATEL будет внимательно следить за развитием событий и расследованием страшного преступления.