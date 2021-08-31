В Черкассах избрали меру пресечения бабушке, которую подозревают в издевательствах над внуком

Сосновский районный суд города Черкассы 31 августа удовлетворил ходатайство прокуратуры о содержании под стражей в течение 60 суток 51-летней Виктории Лясовой. Женщину подозревают в оставлении в опасности малолетнего ребенка, которое повлекло тяжкие последствия.

Как сообщил источник OBOZREVATEL, суд проходил в закрытом режиме. Закрыть его для прессы потребовала ответчица.

Женщина пояснила, что потерпевший, который приходится ей внуком, является несовершеннолетним, а открытое заседание может привести к разглашению его личных данных, что может навредить ребенку.

Судья ходатайство удовлетворила и позволила проводить заседания в закрытом режиме.

Напомним, что еще вчера бабушка пострадавшего мальчика требовала, чтобы журналистов на заседании не было. Она говорила, что подаст ходатайство по этому поводу. В результате заседания перенесли на сегодня.

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Со своей стороны в прокуратуре сообщили, что расследование продолжается. В это время подозреваемая будет находиться под стражей, чтобы пресечь ее попытку побега. Там же уточнили, что дело возбуждено в рамках уголовного производства по факту получения телесных повреждений малолетним жителем г. Черкассы, которого 24.08.2021 госпитализированы в больницу, и оставлении его в опасности (ст. 128, ч. 3 ст. 135 УК Украины).

По версии следствия, подозреваемая, которая временно присматривала за ребенком, не обратилось за профессиональной помощью в учреждения здравоохранения и не пыталась самостоятельно предоставлять ему медицинскую помощь, когда ребенок крайне нуждался в ней.

В Черкасскую областную больницу 27 августа был доставлен шестилетний Андрей с серьезными телесными повреждениями. В полиции заподозрили, что ребенок подвергся пыткам и терпел издевательства от родственников не один день.

Среди серьезных травм мальчика – гематома головного мозга. У ребенка также оторваны губы и порезаны уши, отсутствует часть полового органа. На теле замечены следы от тушения сигарет.

Директор областной больницы Николай Кондрацкий заявил, что мальчик находится в критическом состоянии и ему требуется срочная операция, однако делать ее небезопасно для самого ребенка.

Известно, что пострадавшего малыша нашли на улице недалеко от детского парка. В этом же районе проживают его приемные бабушка и дедушка. Известно, что несколько лет назад мальчика усыновил их сын.

Скорую вызвала бабушка мальчика. Однако, как позже отметили медики у ребенка были пролежни на теле, а значит он долгое время пролежал без помощи, умирая.

Родителей ребенка не было дома. По словам опекунов, они находились в Киеве, чтобы провести маме пострадавшего операцию.

Знакомый с делом полицейский рассказал OBOZREVATEL, что к страшным пыткам ребенка может быть причастна его неродная бабушка, которая заявила приехавшим врачам, что ребенок просто упал.

В полиции подозревают, что 6-летнего Андрея живьем ели собаки, пока он лежал без сознания, но подтвердить или отвергнуть догадки можно будет только после экспертизы.

После того, как полицейские допросили соседей выяснилось, что во дворе бабушки ребенка проживает 15 алабаев, которые периодически доставляют проблемы окружающим.

Позже в СМИ появилась информация о подозреваемой. Бабушка, которую зовут Виктория Лясова, была фигуранткой уголовных дел, но избежала ответственности перед законом. В течение 2013-2015 годов на женщину и ее мужа открывали дела за то, что их собаки с нелегального питомника нападали на людей.

Кроме того, по данным журналистов, Виктория Лясова несколько раз была в официальном розыске (легкие телесные повреждения). Также речь идет о грабеже, соединенным с насилием.

Как сообщал OBOZREVATEL, состояние госпитализированного шестилетнего мальчика, над которым, вероятно издевались родственники, ухудшается. Медики в Черкассах борются за его жизнь. У ребенка травмы и признаки мозговой комы третьей степени.