К днепровскому стрелку в СИЗО пыталось "проникнуть" его руководство из НГУ. Документ

Следователь Государственного бюро расследований разрешил пустить в СИЗО к подозреваемому в расстреле нацгвардейцев в Днепре его руководство. Такие действия адвокаты Артемия Рябчука расценили не просто как попытку давления на их подзащитного, но и назвали преступными.

В распоряжении OBOZREVATEL оказался документ, подписанный Андреем Саляком. В нем следователь ГБР сообщил начальнику Днепровского учреждения исполнения наказаний №4 Виктору Ермаченко, что "дает добро" на посещение Рябчука рядом лиц. Это – заместитель директора департамента персонала Главного управления Нацгвардии Украины Евгений Павелко, первый заместитель командира 1 стрелкового батальона – начальник штаба Назар Науменко, а также замначальника одного из отделов департамента персонала МВД Вячеслав Губенко.

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За комментарием OBOZREVATEL обратился к адвокату Артемия Рябчука Тамиле Ульяновой. Она подтвердила аутентичность документа и сообщила, что защита расценивает такое разрешение следователя не только попыткой оказать давление на нацгвардейца, но и "преступными действиями".

"Стороной защиты уже было озвучено о совершении органом досудебного следствия и лично следователем Саляком А.Б. ряда преступлений. А именно – превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, нарушение права на защиту, служебная халатность, разглашение данных досудебного расследования и разглашение государственной тайны. Этот документ и является одним, но не единственным основанием для представления стороной защиты заявления о преступлении", – заявила Ульянова.

По ее словам, защитники Рябчука обращались к следователю Госбюро расследований за объяснениями таких его действий и решений.

"На это Саляк ответил мне и моему коллеге Денису Гордееву, что это решение органа досудебного следствия и он лично не видит в нем ничего плохого. Более того, следователь сообщил, что предоставил такое разрешение за рамками уголовного производства. Сторона защиты считает, что такие действия свидетельствуют не только о давлении на нашего подзащитного Артемия Рябчука, но и являются прямым способом воздействия на ход досудебного следствия", – сообщила Тамила Ульянова.

По ее мнению, это может свидетельствовать о том, что "следствие пытается "покрывать" тех, кто действительно виноват в этих преступлениях".

"После подобных действий требуем отстранения данных лиц от занимаемых должностей и провести тщательное и объективное расследование их преступных действий", – заявила адвокат Рябчука.

Как выяснил OBOZREVATEL, встреча днепровского стрелка с руководством в СИЗО так и не состоялась, так как он отказался к ним выходить.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во время пресс-конференции адвокаты Рябчука заявили, что написали уже более 10 заявлений на действия правоохранителей – в частности, по поводу слитого видео.

Напомним, Государственное бюро расследований рассматривает три версии трагедии на Южном машиностроительном заводе в Днепре, во время которого погибли четверо военнослужащих НГУ и гражданская женщина-контролер. Это совершение подозреваемым Артемием Рябчуком преступления из-за неуставных отношений, психического заболевания или же в результате работы на иностранные спецслужбы.

Отметим, подразделения психологических операций российской армии уже использовали ЧП в Нацгвардии в войне против Украины. Этому помогло и то, что сестра и мать Рябчука находятся на территории Российской Федерации, а сам он в 2019 году посещал страну-агрессора.

Что касается неуставных отношений – о подобном в той же воинской части журналистам OBOZREVATEL рассказывала экс-военнослужащая Нацгвардии Елена Липовенко, а в МВД уже заявили о новых фактах. Однако трагедия на "Южмаше" подняла эту проблему на кардинально новый уровень.