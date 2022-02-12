Адвокаты Рябчука заявили, что видео стрельбы – это не доказательство: солдат обратился к общественности

Адвокаты Артемия Рябчука, устроившего смертельную стрельбу в Днепре – Тамила Ульянова и Денис Гордеев – заявили, что они еще не получили все материалы дела. Также они сообщили о препятствовании работе стороны защиты нацгвардейца и говорят о его невиновности.

Защитники солдата также заявили, что видео момента расстрела Рябчуком сослуживцев не является доказательством. Они утверждают, что начато расследование обстоятельств, при которых оно попало в сеть. Ранее мы писали о том, что его туда "слили" сами полицейские.

На данный момент адвокаты написали уже более 10 заявлений на правоохранителей. Об этом стало известно в субботу, 12 февраля, во время пресс-конференции защитников Рябчука в Киевском пресс-клубе (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Адвокаты Рябчука сообщили о ряде нарушений, которые произошли во время расследования трагедии на "Южмаше". Среди них ряд неправомерных действий со стороны ГБР и следователей – речь идет о "сливе" видео с допросом стрелка, а также со стороны начальства воинской части 3021 НГУ в Днепре, где служил срочник.

Тамила Ульянова добавила, что перед упомянутым выше допросом нацгвардейцу не назвали его права, что тоже является нарушением. Адвокаты будут требовать, чтобы по данным фактам начали досудебное расследование.

Денис Гордеев отметил, что Рябчук пока не проходил психиатрические экспертизы, но заверил, что парень находится в здравом уме. Кроме того, солдат написал письмо из СИЗО, в котором заявил, что не собирается лишать себя жизни или причинить себе какой-либо вред.

Вместе с тем, стало известно, что к Рябчуку с разрешения следователя пыталось попасть командование его воинской части. Адвокаты считают, что на их подзащитного хотели оказать давление.

Сам же стрелок, по словам его защитника, настроен на борьбу за установление истины и наказание виновных "вне зависимости от высоты занимаемых должностей".

"Не только ради меня, ради жизней тех, кто пострадал от "дедовщины", ради памяти о тех, кто погиб от этих преступлений, на кого навесили ярлык "самоубийцы". Чтобы такие трагедии не повторялись", – такие слова Рябчука передал его адвокат.

Напомним: ранее уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека посетила СИЗО, где держат Рябчука. Она убедилась, что условия пребывания нацгвардейца на должном уровне.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ГБР рассказали о расследовании дела по расстрелу Рябчуком сослуживцев в Днепре. Отмечается, что есть три версии трагедии.