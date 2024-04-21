Мечтал о карьере спецназовца: отец полицейского, которого убили в Винницкой области, рассказал об их последнем разговоре

20-летний Максим Зарецкий – полицейский, убитый в Винницкой области в ночь на 20 апреля, мечтал о карьере спецназовца. За несколько часов до трагедии парень в последний раз общался с отцом и был в хорошем настроении.

Об этом Владимир Зарецкий рассказал в эфире всеукраинского телемарафона. Отец погибшего полицейского находится в шоковом состоянии.

Он рассказал, что видел сына за несколько часов до ночной смены. Он был весел и шутил.

Все нормально. Батя так и так. Еще пошутили там туда-сюда. Говорит, вызов один, другой. Пошутили. Все, давай, батя, все пока. Два часа встал, что такое, не спится. Позвонили. Я уже так и понял", – рассказал он.

Родные рассказывают, что парень предавался службе и мечтал о карьере спецназовца. Максим был предан в своем деле.

Он был еще студентом Академии внутренних дел, но уже работал в полиции. Максим был целеустремлен, справедлив, физически развит. Он занимался спортом.

Максим Зарецкий был единственным сыном в своей семье. Дата прощания с ним пока неизвестна. Семья ждет маму парня, которая была на заработках за границей.

Напомним, в ночь на 20 апреля в Гайсинском районе Винницкой области неизвестные расстреляли полицейских. Один из правоохранителей погиб, его напарник ранен. На территории Винницкой и Одесской областей введен план "Перехват".

Ранее сообщалось, что убитым в Винницкой области в ночь на 20 апреля оказался 20-летний Максим Зарецкий. С 2021 г. он учился в Национальной академии внутренних дел и 1,5 года служил в секторе реагирования патрульной полиции.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети опубликовали видео с нагрудной камеры полицейского, которого ночью 20 апреля убили в Винницкой области. Злоумышленники напали на сотрудника полиции во время проверки документов и транспортного средства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!