Эксперты опровергли версию о неисправных тормозах: в деле ДТП с "мажором" появились новые данные
Автомобиль Infiniti, за рулем которого 16-летний Николай Харьковский, совершил смертельную аварию на проспекте Гагарина в Харькове, имел исправные тормоза. Таков предварительный вывод экспертов после осмотра машины.
Об этом на своей странице в Instagram. сообщила Анастасия Носова. Ее отец погиб в этой автокатастрофе. Она также опубликовала фото осмотра Infiniti (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
По ее словам, специалисты осматривали авто на предмет неисправностей в пятницу, 12 ноября. Они сделали вывод, что тормозная система не имела неисправностей. В порядке также, по их словам, была и рулевая система Infiniti.
Вместе с тем, как уточнила Носова, далее необходимо получить официальные выводы о возможных неполадках в авто.
"Что и требовалось доказать. Рейка рулевая вращается, суппорта прижимают колодки к дискам. И диски и колодки нулевые", – сказано в сообщении Анастасии.
Что известно о смертельном ДТП в Харькове:
авария произошла 26 октября – Infiniti, двигаясь на огромной скорости по улице Одесской, врезался в Chevrolet Aveo, которое ехало на разрешенный сигнал светофора по проспекту Гагарина.
Погиб 58-летний водитель Chevrolet Aveo. Его дочь Анастасия Носова обратилась к неравнодушным людям с просьбой помочь с поиском хорошего адвоката и свидетелей происшествия.
За рулем Infiniti был Николай Харьковский. Он 2005 года рождения. Вместе с ним в салоне авто находились еще трое молодых людей – Валерий Карякин, 16-летняя Елизавета Дусик и 19-летний Михаил Баранов, получившие тяжелые травмы и попавшие в реанимацию.
Как сообщал OBOZREVATEL:
генпрокурор Ирина Венедиктова считает, что суд по делу Николая Харьковского может ограничиться семью годами лишения свободы.
Киевский районный суд Харькова принял решение о принудительном извлечении образцов крови подозреваемого для проведения экспертизы.
Ранее один из трех пассажиров Infiniti 16-летняя Елизавета Дусик пожаловалась на угрозы из-за показаний по делу о ДТП.
А сестра одного из пострадавших заявила, что у ее семьи нет претензий и обид к Харьковскому. Ее брат получил травму головы, он уже очнулся, но, по словам девушки, не помнит деталей смертельной аварии.