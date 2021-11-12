Эксперты опровергли версию о неисправных тормозах: в деле ДТП с 'мажором' появились новые данные

Автомобиль Infiniti, за рулем которого 16-летний Николай Харьковский, совершил смертельную аварию на проспекте Гагарина в Харькове, имел исправные тормоза. Таков предварительный вывод экспертов после осмотра машины.

Об этом на своей странице в Instagram. сообщила Анастасия Носова. Ее отец погиб в этой автокатастрофе. Она также опубликовала фото осмотра Infiniti (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

По ее словам, специалисты осматривали авто на предмет неисправностей в пятницу, 12 ноября. Они сделали вывод, что тормозная система не имела неисправностей. В порядке также, по их словам, была и рулевая система Infiniti.

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Вместе с тем, как уточнила Носова, далее необходимо получить официальные выводы о возможных неполадках в авто.

"Что и требовалось доказать. Рейка рулевая вращается, суппорта прижимают колодки к дискам. И диски и колодки нулевые", – сказано в сообщении Анастасии.

Что известно о смертельном ДТП в Харькове:

авария произошла 26 октября – Infiniti , двигаясь на огромной скорости по улице Одесской, врезался в Chevrolet Aveo, которое ехало на разрешенный сигнал светофора по проспекту Гагарина.

Погиб 58-летний водитель Chevrolet Aveo. Его дочь Анастасия Носова обратилась к неравнодушным людям с просьбой помочь с поиском хорошего адвоката и свидетелей происшествия.

За рулем Infiniti был Николай Харьковский. Он 2005 года рождения. Вместе с ним в салоне авто находились еще трое молодых людей – Валерий Карякин, 16-летняя Елизавета Дусик и 19-летний Михаил Баранов, получившие тяжелые травмы и попавшие в реанимацию.

Как сообщал OBOZREVATEL:

генпрокурор Ирина Венедиктова считает, что суд по делу Николая Харьковского может ограничиться семью годами лишения свободы.

Киевский районный суд Харькова принял решение о принудительном извлечении образцов крови подозреваемого для проведения экспертизы.