Дело затормозило? В прокуратуре странно объяснили, накажут ли Ярославского за смертельное ДТП с его кортежем

Кортеж бизнесмена Александра Ярославского еще в начале февраля 2022 года совершил смертельное ДТП. Тогда погиб мужчина, его переехали дважды, сам Ярославский отрицал, что находился в автомобиле во время аварии.

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С тех пор прошло около 18 месяцев, а Нацполиция до сих пор проводит досудебное расследование. Подробности о следствии и этапе, на котором оно "затормозило" сообщает издание "Телеграф".

Издание направило официальный запрос в Офис генерального прокурора Украины относительно смертельного ДТП с участием автомобиля из Ярославского кортежа. Из ответа ОГПУ следует, что Главное следственное управление Национальной полиции Украины до сих пор осуществляет досудебное расследование по уголовному производству по факту дорожно-транспортного происшествия, которое произошло поздно вечером 9 февраля 2022 года в районе 534 км + 200 м автодороги "Киев — Харьков — Довга.

В той аварии погиб мужчина: жертву переехали дважды. При этом сам Ярославский отрицал свою причастность к ДТП, вину на себя взял один из работников вспомогательных служб принадлежащей бизнесмену компании DCH.

В то же время, "Телеграф" со ссылкой на собственные источники, близкие к расследованию, пишет, что за рулем сбившего мужчину автомобиля с 90% вероятностью был сам Ярославский. Он уехал из страны еще до того, как его вызвали на допрос.

"Досудебное расследование продолжается. Сообщение о подозрении не производилось. Досудебное расследование проводится с соблюдением требований статьи 28 Уголовного процессуального кодекса Украины в части соблюдения разумных сроков", — говорится в ответе ОГПУ на запрос издания.

В Офисе генпрокурора также заверили, что дело расследуется по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 135 (Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии) и ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта). Первая статья предусматривает до 8 лет лишения свободы, вторая – до 8 лет тюрьмы с лишением водительского удостоверения

При этом в ОГПУ отказались предоставить более подробную информацию относительно упомянутого ДТП, сославшись на требования ч. 1 ст. 222 Уголовного процессуального кодекса Украины.

"Ими предусмотрено, что сведения досудебного расследования в конкретных уголовных производствах относятся к тайне следствия и могут быть разглашены только с письменного разрешения следователя или прокурора и в том объеме, в котором они признают возможным. Разглашение информации относится к тайне следствия", – заявили в ОГПУ. .

"Телеграф" при этом напомнил, что дела по уголовному проступку должны расследоваться не дольше шести месяцев. На расследование уголовных производств по преступлению небольшой или средней тяжести отводится до года. А расследование уголовных производств по тяжким или особо тяжким преступлениям не может длиться дольше 18 месяцев согласно действующему законодательству.

"Также де-юре действуют такие сроки давности для наказания обвиняемых. Два года — в случае совершения уголовного проступка; пять лет — в случае совершения нетяжкого преступления; семь лет — в случае совершения тяжкого преступления; десять лет — в случае совершения особо тяжкого преступления; преступления", – отмечает издание.

Однако журналисты не смогли вспомнить ни одного случая, когда за ДТП в Украине наказали бы кого-то из олигархов или членов их семей или влиятельных политиков. К примеру, история с сыном нардепа от ОПЗЖ Нестора Шуфрича, который в 2017 году в Киеве сбил мужчину, находясь за рулем чужого Bentley, нанеся ему тяжелую закрытую черепно-мозговую травму и переломы, завершилась для Шуфрича-младшего годом условного наказания. При этом санкция статьи предусматривала от трех до восьми лет лишения свободы.

Напомним, 9 февраля 2022 года на трассе Чугуев – Мартово произошло смертельное ДТП. Авто из кортежа Ярославского насмерть сбило мужчину: его переехали дважды. Сам Ярославский заявил, что во время аварии спал дома, а в его компании DCH заявили, что за рулем находился водитель одной из вспомогательных служб.

Впрочем, источники OBOZREVATEL утверждали, что мобильный трафик Ярославского был зафиксирован на месте аварии, а мобильный трафик водителя – нет.

Впоследствии стало известно, что ГБР открыло производство по попытке фальсификации дела о ДТП с кортежем Ярославского. Сам бизнесмен в срочном порядке уехал из Украины, объяснив спешку тем, что "у детей начинаются каникулы".

Впоследствии разразился скандал довольно исчезновения вещей погибшего из морга, которые впоследствии вернули. А эксперты, осмотрев сбившее человека авто, пришли к выводу, что следы ДТП пытались скрыть.

Сам Ярославский странно прокомментировал обвинения по делу о ДТП: он выдал, что манера проведения следственных действий "очень плохо вписывается в правовое поле", а правоохранительные органы якобы демонстрируют "предвзятое отношение и двойные стандарты" к делу о ДТП.

В июле 2022 года бизнесмен вернулся в Украину впервые после скандала с аварией.