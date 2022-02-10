Погибшего под колесами авто Ярославского переехали дважды: появились новые детали ДТП

Мужчину, который погиб под колесами автомобиля бизнесмена Александра Ярославского, переехали дважды. Наезд совершили две машины.

Об этом сообщили источники OBOZREVATEL в правоохранительных органах. По их словам, речь идет о двух автомобилях из кортежа.

ДТП, по данным МВД, случилось вечером 9 февраля на трассе Чугуев – Мартовое. Мужчину сбили насмерть.

В компании DCH, президентом которой является Александр Ярославский, заявили, что за рулем был водитель одной из вспомогательных служб.

Однако источники OBOZREVATEL говорят, что мобильный трафик Ярославского был зафиксирован на месте аварии, а мобильный трафик водителя – нет.

Видео дня

В связи с этим OBOZREVATEL обращается к правоохранительным органам с призывом проверить мобильный биллинг телефонов Александра Ярославского и его водителя, что даст ответ на вопрос о том, кто же совершил смертельное преступление, и не даст возможности для фальсификации дела во избежание уголовной ответственности причастным к преступлению.

Как мы уже писали, глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский еще в 2012 году просил правоохранителей лишить Ярославского водительского удостоверения. Это произошло после публикации видео, на котором бизнесмен нарушает множество правил дорожного движения и ездит по населенным пунктам на огромной скорости.