Дело 'мажора' Харьковского рассмотрит судья, которая ранее дала ему условный срок за стрельбу по людям. Подробности

Дело о смертельном ДТП в Харькове, в совершении которого подозревают 16-летнего парня Николая Харьковского, будет рассматривать судья, которая ранее дала ему условный срок за стрельбу по людям. В частности, дело распределили на судью Татьяну Янцовскую.

Подготовительное судебное заседание назначено на 19 января. Об этом сообщил адвокат потерпевших Игорь Черняк.

"Рассмотрение дела по обвинению Николая Харьковского в Червонозавдоском районном суде будет осуществлять судья Татьяна Янцовская… ранее приговорившая Николая Харьковского к условному наказанию", - отметил он.

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Как известно, Харьковкий, который был за рулем Infinity и устроил смертельное ДТП на улице Одесской в Харькове 26 октября 2021 года, в 2019 году стрелял из пневматического пистолета в семью сверстницы. Девочка пожаловалась родным, что он ее обижал. Когда мама и брат девочки пришли поговорить с обидчиком – 14-летним Николаем – он якобы им угрожал и начал стрельбу.

Инцидент произошел в супермаркете "Таврия В". Тогда пострадал 19-летний Влад Васильев, который после встречи с Николаем оказался в больнице, и его мама 39 лет. По словам парня, обидчик сестры угрожал, что посадит семью, и заявлял, что "его куртка стоит больше, чем они".

Мама девочки Ольга Васильева заявляла гражданский иск о взыскании с обвиняемого и его законных представителей (родителей – так как он несовершеннолетний) материального ущерба, состоящего из расходов на медикаменты в размере 7 965 гривен, а также на приобретение титановой пластины и проведение операции 18 тысяч. Желаемая сумма морального ущерба составила 250 тысяч гривен.

Однако Червонозаводский районный суд Харькова в лице судьи Татьяны Янцовской посчитал, что иск подлежит только частичному удовлетворению.

Сама Васильева не получила никаких выплат от семьи Харьковского. Более того, сам подросток по сути наплевал и на запрет суда покидать дом. Полученный "мажором" условный срок не заставил задуматься и его родителей.

24 декабря 2021 года было завершено расследование смертельного ДТП в Харькове с участием Николая Харьковского по двум статьям: о нарушении правил безопасности движения и неправдивом сообщении о преступлении. Это часть 2 статьи 286 и часть 1 статьи 383 Уголовного кодекса Украины. Первая предусматривает лишение свободы от 3 до 8 лет, вторая – до двух лет тюрьмы.

Защитница подозреваемого Инна Данилова уточнила, что Харьковский признает свою вину в полной мере.

Смертельная авария произошла 26 октября. Двигаясь с огромной скоростью по Одесской улице, автомобиль Infiniti врезался в машину марки Chevrolet Aveo, которая ехала на разрешенный сигнал светофора по проспекту Гагарина. В результате столкновения транспортные средства буквально разорвало на части, один человек погиб, еще трое получили серьезные травмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 октября суд арестовал подростка на два месяца без альтернативы залога. Если вина Харьковского будет доказана, согласно санкции статьи ему грозит до восьми лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.