Расследование по делу харьковского мажора завершено, обвинительный акт передадут в суд

Завершено расследование смертельного ДТП в Харькове, в совершении которого подозревают 16-летнего парня Николая Харьковского. На следующей неделе обвинительный акт передадут в суд.

Об этом "Суспільному" сообщил адвокат потерпевших Игорь Черняк. Защитница подозреваемого Инна Данилова уточнила, что Харьковский признает свою вину в полной мере.

Данилова предполагает, что судебное заседание начнется после праздников в январе.

В то же время спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко пояснил, что расследование завершено по двум статьям: о нарушении правил безопасности движения и неправдивом сообщении о преступлении.

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По его словам, следователи получили результаты последней экспертизы.

Также спикер уточнил, что продолжается расследование того, как подросток получил в управление автомобиль.

Напомним, что ранее юристы подали заявление о новом преступлении Харьковского: речь идет о возможном незаконном завладении транспортным средством.

Смертельная авария произошла 26 октября. Двигаясь с огромной скоростью по Одесской улице, автомобиль Infiniti врезался в машину марки Chevrolet Aveo, которая ехала на разрешенный сигнал светофора по проспекту Гагарина. В результате столкновения транспортные средства буквально разорвало на части, один человек погиб, еще трое получили серьезные травмы.

Отметим, что за 11 месяцев (с января по ноябрь) в Украине совершено 170 972 ДТП, в которых погибли 2 926 человек и 27 296 получили травмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 октября суд арестовал подростка на два месяца без альтернативы залога. Если вина Харьковского будет доказана, согласно санкции статьи ему грозит до восьми лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.