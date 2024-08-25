СМИ сообщили о бегстве Дмитрука из Украины: официально он границу не пересекал

Ряд украинских СМИ днем 25 августа сообщил, что скандальный нардеп Артем Дмитрук уехал из Украины. Его якобы видели на территории Молдовы.

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Источники OBOZ.UA утверждают, официально Дмитрук украинскую границу не пересекал. Наш собеседник предположил, что он покинул страну вне пунктов пропуска или по поддельным документам.

После появления сообщений о бегстве из Украины скандального нардепа Дмитрука OBOZ.UA поинтересовался, как он мог выехать из страны.

Наши источники в правоохранительных органах заверили: Дмитрук официально не пересекал границу Украины на выезд.

"Поэтому он либо вне пунктов пропуска ушел, либо по поддельным документам", – отметил собеседник OBOZ.UA.

О бегстве Дмитрука из страны ранее в этот день заявили некоторые украинские издания.

В частности, по данным источников "Главкома", одиозный нардеп 24 августа "всплыл" в Молдове. Со ссылкой на собеседника, "причастного к офису пограничной службы в Кишиневе", издание сообщило, что Дмитрука видели в полиции Штефан-Водэ. Там он якобы писал заявление о незаконном пересечении границы в присутствии местного следователя.

Это, констатирует источник "Главкома", позволит беглому нардепу претендовать на статус беженца.

"Дмитрук сегодня в 12:00 находился в пограничной полиции Штефан-Водэ, писал заявление о незаконном пересечении границы, чтобы его пропустили дальше. Следователь задавал ему вопрос. Уже, видимо, уехал из Молдовы", – цитирует издание слова собеседника.

Также на территории Молдовы также была замечена жена Дмитрука.

Еще одно украинское СМИ уточнило со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что "Дмитрук незаконно покинул территорию Украины в субботу 24 августа". В тот же день он вылетел из аэропорта Кишинев в Италию, рейсом Кишинев – Рим в 17:40.

Журналисты также добавили, что последний раз законно границу Украины с Молдовой Дмитрук пересекал еще в начале 2023 года. После возвращения в Украину вечером 24 января через ЧП "Маяки-Удобное" и вплоть до 24 августа он больше не уезжал.

Появлению информации о бегстве Дмитрука предшествовали его жалобы в Telegram-канале на то, что ему якобы готовят подозрение. Известный пророссийскими заявлениями нардеп объяснял это "попыткой лишить его возможности вести политическую деятельность".

Также Дмитрук жаловался, что за него "взялись спецслужбы".

И в известной степени зерно истины в его жалобах, очевидно, было. Потому что после побега Дмитрука за границу в Офисе генерального прокурора заявили, что нардепу Дмитруку сообщили о подозрении из-за нападений на правоохранителя и военного.

На новости о своем бегстве в Молдову Дмитрук отреагировал попытками оправдаться. Мол, абстрактная "власть" "дала всем службам личное указание искать меня, чтобы посадить в тюрьму за мою государственную позицию, политические взгляды и защиту Православной Веры".

Дмитрук пожаловался, что его даже якобы намеревались "ликвидировать" под предлогом оказания сопротивления при задержании, за что исполнителю "обещали орден за заслуги перед Родиной". Но некий бог, в которого верит прихожанин Московского патриархата, "чудом спас" его от смерти.

Сообщения о его появлении вместе с женой в Молдове Дмитрук назвал "вбросом", который "поставил на уши всю Молдову". Также он записал себя в "защитники веры" и "борцы за права человека".

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