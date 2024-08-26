'Факты установлены': в ГБР подтвердили, что нардеп Дмитрук незаконно пересек границу в Одесской области

Государственное бюро расследований подтвердило, что народный депутат Артем Дмитрук незаконно пересек границу в Одесской области и попал в Молдову. Однако пока нельзя говорить об официальном подозрении в отношении него или других лиц, которые могут быть причастны к правонарушению.

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Об этом сказала советница по вопросам коммуникаций ГБР Татьяна Сапьян. По ее словам, подозрение народным депутатам подписывает генеральный прокурор, поэтому этот вопрос пока остается открытым.

"Пока можем говорить, что установлено, что действительно действующий народный депутат пересек незаконно и нелегально государственную границу. Эти факты уже установлены. Если говорить о подозрении относительно незаконного пересечения границы и депутату напрямую, и другим лицам, которые, возможно, были причастны к этому правонарушению, пока рано", – объяснила Сапьян.

Она отметила, что действительно расследование по Дмитруку велось уже долгое время. Дело Дмитрука связано с потасовкой в центре Киева в 2023 году и нападением на правоохранителя.

Со своей стороны, первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам регламента и депутатской этики Сергей Евтушок пояснил, что пока нет законных оснований для лишения Дмитрука депутатских полномочий. В Украине для этого есть несколько условий: приговор суда, лишение гражданства, смерть или собственное заявление о сложении мандата. Однако на данный момент ни одно из этих условий не выполнено.

Евтушек подчеркнул, что если появится приговор суда, парламент, вероятно, выполнит свою функцию и лишит депутата мандата.

Как сообщал OBOZ.UA: пророссийский народный депутат Артем Дмитрук, сражавшийся за "права" УПЦ Московского патриархата, получил подозрение в нападении на правоохранителя и военного в Одессе.

25 августа ряд украинских СМИ сообщил, что скандальный нардеп Дмитрук выехал из Украины. Его якобы видели на территории Молдовы, откуда он улетел в Италию.

В Государственном бюро расследований сообщили, что возбуждено уголовное производство по факту незаконного пересечения границы действующим народным депутатом.

Президент Владимир Зеленский созвал совещание с руководителями правоохранительных, антикоррупционных и разведывательных органов в отношении лиц, которые помогали РФ совершать агрессию против Украины или оправдывали ее и бежали из страны, скрываясь от ответственности. Совещание состоится в понедельник, 26 августа.