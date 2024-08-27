'Ему кто-то помогал, устанавливаем – кто': Костин прокомментировал незаконное пересечение границы нардепом Дмитруком

Народному депутату Артему Дмитруку помогли покинуть Украину. Среди тех, кто ему помогал, по всей вероятности, могут быть должностные лица разных органов.

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Об этом заявил 27 августа генпрокурор Андрей Костин на форуме "Украина 2024. Независимость". По его словам, в Офисе генпрокурора устанавливают, кто именно из чиновников помог Дмитруку пересечь государственную границу.

"Этот человек не сам пересек государственную границу. Ему кто-то помогал. И возможно среди тех, кто помогал, могут быть и должностные лица разных органов. мы прилагаем усилия, чтобы их установить и установить всю ситуацию, как это происходило", – сказал Костин.

Генпрокурор выразил свое возмущение по поводу бегства нардепа. Он призвал Дмитрия добровольно вернуться в Украину.

"Эта ситуация вызвала много возмущения в обществе, и мое возмущение даже больше, чем возмущение общества. Когда наши пограничники с помощью дронов отслеживают беглецов, и потом мобильные группы их задерживают – это действительно пример успешной работы. И я думал: почему в тех случаях удалось , а в этом случае этот человек просто, как по маслу, нелегально перешел госграницу? Поэтому это возмущение я абсолютно разделяю", – сказал Костин.

Генпрокурор обратился к Дмитруку, он подчеркнул, что подозрение не означает содержания под стражей.

"Уважаемый народный депутат, вернитесь в Украину и придите к следователю", - обратился генпрокурор к Дмитруку.

Андрей Костин отметил, что следователи знают, в какой стране сейчас находится беглый нардеп. Если Дмитрук не явится добровольно в 29-30 августа на допрос в Украине, его объявят в розыск и пригласят экстрадицию.

"По нашей информации он сейчас путешествует по некоторым странам. Мы будем принимать все меры по возвращению его в Украину, если он не сделает этого добровольно. У него еще есть возможность явиться на допросы следователя в четверг и пятницу. В противном случае есть другие механизмы – обращение в суд для избрания меры пресечения и объявления в розыск и это запрос на экстрадицию", – заявил Костин.

Напомним, ДБР возбудило производство по факту незаконного пересечения границы нардепом Артемом Дмитруком.

Как сообщал OBOZ.UA, народный депутат Артем Дмитрук перешел границу в Молдову пешком через пункт пропуска "Паланка" в Штефан-Водском районе. Местные правоохранители не задержали его по запросу Украины, поскольку не имели для этого оснований.

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