На трассе Киев-Одесса произошло масштабное ДТП, погибли три человека. Фото

В Одесской области на 313 километре дороги Киев-Одесса произошло масштабное ДТП, в котором столкнулись 5 авто. Погибли 3 человека, есть пострадавшие

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НПУ в регионе. ЧП произошло около 5 утра около пгт Любашевка.

Из-за ДТП движение на участке дороги ограничено. Сейчас в сторону Одессы объезд осуществляется по Старокиевской трассе.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

В городе Беляевка Одесской области автомобиль на скорости влетел в бетонный постамент с танком. 51-летний водитель Nissan погиб на месте.

На трассе Киев – Одесса вечером 9 октября произошло ДТП с участием автобуса и грузовика. В результате столкновения погибли два человека и еще шестеро пострадали.

В Одессе 36-летняя женщина угнала эвакуатор и устроила на нем ДТП. По данным СМИ, нарушительница с 1 апреля текущего года объявлена в розыск как психически больная, ушедшая из дома или медицинского спецучреждения.