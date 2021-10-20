На трассе Киев-Одесса произошло масштабное ДТП, погибли три человека. Фото

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Происшествия
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На трассе Киев-Одесса произошло масштабное ДТП, погибли три человека. Фото

В Одесской области на 313 километре дороги Киев-Одесса произошло масштабное ДТП, в котором столкнулись 5 авто. Погибли 3 человека, есть пострадавшие

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НПУ в регионе. ЧП произошло около 5 утра около пгт Любашевка.

Из-за ДТП движение на участке дороги ограничено. Сейчас в сторону Одессы объезд осуществляется по Старокиевской трассе.

ДТП в Одесской области
ДТП произошли около пгт Любашевка
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