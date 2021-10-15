На Одесчине авто влетело в бетонный постамент с танком, водитель погиб на месте. Фото

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Происшествия
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3,3 т.
На Одесчине авто влетело в бетонный постамент с танком, водитель погиб на месте. Фото

В городе Беляевка Одесской области автомобиль на скорости влетел в бетонный постамент станком. 51-летний водитель Nissan погиб на месте.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НПУ в регионе. ЧП произошло в ночь на 15 октября на улице Атамана Головатого. Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением и авто врезалось в постамент. Мужчина умер до приезда бригады скорой помощи.

Авто врезалось в бетонный постамент с танком
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Информация о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины. Следствие установит все обстоятельства ДТП.

ДТП в Беляевке

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