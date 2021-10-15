На Одесчине авто влетело в бетонный постамент с танком, водитель погиб на месте. Фото

В городе Беляевка Одесской области автомобиль на скорости влетел в бетонный постамент станком. 51-летний водитель Nissan погиб на месте.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НПУ в регионе. ЧП произошло в ночь на 15 октября на улице Атамана Головатого. Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением и авто врезалось в постамент. Мужчина умер до приезда бригады скорой помощи.

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Информация о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины. Следствие установит все обстоятельства ДТП.

Как сообщал OBOZREVATEL:

На трассе Киев – Одесса вечером 9 октября произошло ДТП с участием автобуса и грузовика. В результате столкновения погибли два человека и еще шестеро пострадали.

В Одессе женщина, переходившая дорогу в неустановленном месте, попала под грузовик. От полученных травм она скончалась.

Под Одессой разбился полицейский. Владимиру Незгодинскому, старшему оперуполномоченному областного управления департамента внутренней безопасности, было 32 года.

На улице Маршала Малиновского в Одессе грузовик наехал на женщину, когда та пересекала дорогу в неустановленном месте. Травмы потерпевшей оказались несовместимыми с жизнью.