На Одесчине авто влетело в бетонный постамент с танком, водитель погиб на месте. Фото
В городе Беляевка Одесской области автомобиль на скорости влетел в бетонный постамент станком. 51-летний водитель Nissan погиб на месте.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ НПУ в регионе. ЧП произошло в ночь на 15 октября на улице Атамана Головатого. Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением и авто врезалось в постамент. Мужчина умер до приезда бригады скорой помощи.
Информация о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины. Следствие установит все обстоятельства ДТП.
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