В Одессе женщина угнала эвакуатор и устроила ДТП с троллейбусом: выяснились подробности

В Одессе 36-летняя женщина угнала эвакуатор и устроила на нем ДТП. По данным СМИ, нарушительница с 1 апреля текущего года объявлена в розыск как психически больная, ушедшая из дома или медицинского спецучреждения.

Об этом вечером в субботу, 16 октября, сообщила "Думская", ссылаясь на информацию от правоохранительных органов. Изданию стала известна личность угонщицы. Предварительно, это жительница Винницы Мальвина Г.

Во время дорожно-транспортного происшествия угнанный Mitsubishi Canter 60 врезался в троллейбус. О пострадавших ничего не сообщается.

Авария случилась 15 октября на улице Святослава Рихтера. Отметим, что эвакуатор был угнан из улицы Академика Филатова. Женщина, по данным "Думской", скрылась с места ДТП, но была задержана на Спартаковской.

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Ранее 36-летняя нарушительница неоднократно привлекалась к административной ответственности: за пьяное вождение, а также семейное насилие.

Напомним, в сентябре 2021 года в Украине произошло 16 779 ДТП, о чем свидетельствует статистика Патрульной полиции. Это на 4,5% больше, чем за аналогичный период 2020-го.

В автомобильных авариях за сентябрь этого года жертвами стали 292 человека, еще 2 754 получили травмы.

Какие факторы влияют на рост аварийности и смертности в ДТП – читайте в нашей статье по ссылке.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 15 октября в городе Беляевка Одесской области машина слетела з дороги на скорости врезалась в бетонный постамент с танком. В аварии погиб водитель Nissan, которому был 51 год.