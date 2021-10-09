Под Одессой автобус столкнулся с фурой: погибли 2 человека и 6 пострадали. Фото 18+

На трассе Киев – Одесса вечером 9 октября произошло ДТП с участием автобуса и грузовика. В результате столкновения погибли два человека и еще шестеро пострадали.

Об этом сообщается на сайте ГУНП Одесской области. Авария произошла в районе села Холодная Балка (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Предварительно, водитель грузовика MAN двигался в сторону столицы и допустил столкновение с рейсовым автобусом, который был перед ним.

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В результате погибли два пассажира автобуса, еще шестеро, среди которых несовершеннолетний, получили травмы разной степени тяжести. Травмированных госпитализировали.

Telegram-канал "Х***я Одесса" уточняет, что речь идет об автобусе №51, который следовал маршрутом Одесса – Холодная Балка.

На месте работают правоохранители, водителя грузовика задержали. Движение по данному участку трассы ограничен.

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Напомним, что в августе в ДТП под Одессой попали полицейские, которые возвращались с командировки. Их автомобиль врезался в бетонную конструкцию и перевернулся. Тогда жертвами аварии стали трое правоохранителей, еще один получил травмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе женщина, переходившая дорогу в неустановленном месте, попала под грузовик. От полученных травм она скончалась.