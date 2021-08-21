В Одессе грузовик насмерть сбил женщину-нарушительницу ПДД: детали аварии

В субботу, 21 августа, на улице Маршала Малиновского в Одессе грузовик наехал на женщину, когда та пересекала дорогу в неустановленном месте. Травмы потерпевшей оказались несовместимыми с жизнью.

Как сообщила пресс-служба Национальной полиции в Одесской области, личность погибшей сейчас устанавливают, как и полные обстоятельства происшествия. Известно, что за рулем грузового автомобиля находился 43-летний водитель.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

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Напомним, согласно закону, вступившему в силу в Украине 17 марта, усиливается ответственность за нарушение ПДД как водителями, так и пешеходами и велосипедистами.

Так, за переход дороги на красный свет или переход в неположенном месте, а также невыполнение других требований ПДД пешеходам грозит штраф 255 грн. В то же время предупреждение исключается, то есть штрафовать могут сразу.

Похожая ДТП случилась 19 августа в Киеве – в Дарницком районе пешеход перебегал дорогу и попал под колеса грузового автомобиля. После этого по нему проехались еще несколько авто. От полученных травм пешеход скончался на месте.

Напомним, 20 августа в Киеве автомобиль совершил наезд на журналистку и телеведущую Наташу Влащенко. Водитель скрылся с места ДТП, однако его оперативно поймали. Транспортное средство проехалось по ноге женщины. О ее состоянии информации пока нет. Установлено, что аварию совершил 33-летний житель Киева.

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