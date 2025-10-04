Жестоко избил велосипедиста в Киеве: суд избирает меру пресечения водителю Mercedes Хилику. Фото и видео

В Киеве в субботу, 4 октября, начался суд, на котором должны избрать меру пресечения водителю Mercedes Александру Хилику, который жестоко избил велосипедиста. На днях злоумышленнику сообщили о новом подозрении.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Что известно

Так, в субботу, 4 октября, утром началось заседание суда, на котором должны избрать меру пресечения водителю люксового авто Mercedes-Benz G500 Александру Хилику, который жестоко избил велосипедиста из-за замечания по парковке на велодорожке.

Действия фигуранта дополнительно были квалифицированы по ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса Украины – "Оставление лица в опасности, если оно повлекло тяжкие последствия".

После начала заседания адвокаты подозреваемого попросили время ознакомиться с материалами дела, из-за чего суд объявил перерыв на три часа.

Что предшествовало

В Киеве правоохранители задержали водителя Mercedes, который жестоко избил велосипедиста из-за замечания об остановке. Пострадавший потерял сознание и упал на дорогу, а злоумышленник скрылся с места происшествия.

Впоследствии OBOZ.UA удалось узнать, что задержанным за избиение велосипедиста, которого госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом височной кости, водителем люксового авто Mercedes-Benz G500 (т. н. кубик) оказался Александр Хилик. Он не только уже неоднократно нарушал правила дорожного движения, его подозревают и в хищении у военных. В частности, в поставке некачественной зимней одежды одной из воинских частей на более 25 млн грн.

Впоследствии стало известно, что в четверг, 2 октября, правоохранители повторно задержали водителя автомобиля "Мерседес", который жестоко избил велосипедиста. Ему сообщили новое подозрение.

Как сообщал OBOZ.UA, велосипедист, которого в Киеве жестоко избил водитель Mercedes и оставил без сознания на обочине, сейчас проходит лечение в столичном медучреждении. По словам пострадавшего, он не помнит, из-за чего оказался в больнице.

