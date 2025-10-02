Полиция повторно задержала водителя 'Мерседеса', который жестоко избил велосипедиста: ему сообщат новое подозрение. Фото

В четверг, 2 октября, правоохранители повторно задержали водителя автомобиля "Мерседес", который жестоко избил велосипедиста. Ему сообщат новое подозрение.

Действия фигуранта дополнительно квалифицированы по ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса Украины "Оставление лица в опасности, если оно повлекло тяжкие последствия". Об этом сообщили в полиции Киева. Подозреваемый может провести за решеткой от трех до восьми лет.

Что предшествовало

На днях 44-летний житель Киевской области избил 40-летнего велосипедиста из-за замечания по поводу припаркованной машины на велосипедной полосе. После того как потерпевший упал на дорогу и потерял сознание, нападающий оттащил его на обочину и скрылся с места происшествия. Суд отпустил злоумышленника под ночной домашний арест.

Сейчас следователи задержали мужчину в процессуальном порядке и готовят сообщение о подозрении в оставлении пострадавшего в опасности.

Кроме того, правоохранители будут обращаться с ходатайством в суд о взятии подозреваемого под стражу на время досудебного расследования.

Источники OBOZ.UA сообщили, что по новому подозрению мужчина задержан на 72 часа.

Кроме того, в суде объяснили, почему первая мера пресечения была такой легкой. Там отметили, что выбирая меру пресечения водителю транспортного средства в виде домашнего ареста в ночное время суток, следственным судьей были проанализированы позиции прокурора и стороны защиты.

Сторона защиты обращала внимание следственного судьи на то, что в рамках уголовного производства по состоянию на день избрания меры пресечения не была проведена судебно-медицинская экспертиза в подтверждение тяжести причиненных телесных повреждений.

Кроме того, защита обращала внимание на поведение потерпевшего, который согласно протоколу осмотра камер "Безопасный город" стоял перед дверью автомобиля подозреваемого и собой и велосипедом препятствовал подозреваемому закрыть дверь и уехать с места происшествия. В это время в автомобиле будущего подозреваемого находилась жена на 8-м месяце беременности.

Защита также обращала внимание на то, что до общения с будущим подозреваемым, потерпевший делал замечания другим водителям о нарушении правил парковки, однако не блокировал их возможность ехать, провоцируя конфликт только с будущим подозреваемым.

Ранее сообщалось, что велосипедист, которого в Киеве жестоко избил водитель Mercedes и оставил без сознания на обочине, сейчас проходит лечение в столичном медучреждении. По словам пострадавшего, он не помнит, из-за чего оказался в больнице.

Как сообщал OBOZ.UA, в Вышгороде Киевской области мужчина во время конфликта жестоко избил оппонента, а потом выстрелил в него. Пострадавшего срочно доставили в реанимацию местной больницы.

