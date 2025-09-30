В Киеве водитель Mercedes избил велосипедиста до потери сознания из-за замечания: преступление зафиксировала камера. Видео

В Киеве правоохранители задержали водителя Mercedes, который жестоко избил велосипедиста из-за замечания об остановке. Пострадавший потерял сознание и упал на дорогу, а злоумышленник скрылся с места происшествия.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, на днях к ним поступило сообщение от очевидцев о том, что на улице Межигорской в Подольском районе водитель внедорожника Mercedes жестоко избил велосипедиста. На месте бело установлено, что в результате нападения пострадал 40-летний киевлянин, которого госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом височной кости. Сейчас он в тяжелом состоянии находится в больнице.

В ходе розыскных мероприятий полицейские установили направление движения автомобиля и при силовой поддержке бойцов полка полиции особого назначения задержали его. Им оказался 44-летний предприниматель, проживающий в Киевской области.

"Полицейские установили, что между мужчинами произошел конфликт из-за припаркованного автомобиля, который препятствовал движению велосипедиста по велодорожке. Поэтому, услышав замечание в свой адрес, водитель внедорожника несколько раз ударил мужчину в голову. Когда тот упал на землю – оттянул потерпевшего без сознания с проезжей части на обочину и скрылся с места происшествия", – уточнили в пресс-службе.

По факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, в суде правоохранители просили избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей, вместо этого суд дал ему ночной домашний арест.

"Прокуратура будет обжаловать эту меру пресечения в апелляционном порядке", – подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Вышгороде Киевской области мужчина во время конфликта жестоко избил оппонента, а потом выстрелил в него. Пострадавшего срочно госпитализировали в реанимацию местной больницы.

