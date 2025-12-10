В Киеве нашли мертвым сына космонавта Каденюка: на теле обнаружили ножевые ранения. Подробности

В Киеве обнаружили мертвым сына космонавта Леонида Каденюка – Дмитрия. Тело было найдено в квартире в Печерском районе города.

Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников. Делом уже занялись правоохранители.

"Тело 41-летнего Дмитрия Каденюка было обнаружено сегодня утром в его квартире в Печерском районе Киева. Все детали инцидента устанавливаются", – рассказал наш собеседник.

Впоследствии в пресс-службе столичной полиции подтвердили информацию об инциденте. Правоохранители отметили, что 10 декабря, около 8:00 часов к ним поступила информация об обнаружении в одной из квартир местной многоэтажки тела 41-летнего киевлянина с ножевыми ранениями.

"Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа районного управления полиции, оперативники и судебно-медицинский эксперт", – добавили в пресс-службе.

Леонид Каденюк – украинский летчик-испытатель 1-го класса, политический деятель, генерал-майор авиации, первый и единственный[3] космонавт независимой Украины. В период с 19 ноября по 5 декабря 1997 года вместе с членами экипажа (четыре американца и один японец) совершил космический полет на американском БТКК шаттл "Колумбия" миссии STS-87.

