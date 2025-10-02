Он начал 'быковать': велосипедист, которого в Киеве жестко избил водитель Mercedes, рассказал подробности конфликта. Видео

Велосипедист, которого в Киеве жестоко избил водитель Mercedes и оставил на обочине без сознания, сейчас проходит лечение в столичном медучреждении. По словам пострадавшего он не помнит, из-за чего оказался в больнице.

Об этом сообщило Общественное. Нападающему грозит до восьми лет лишения свободы.

Что известно

По словам потерпевшего Антона, 25 сентября ехал по велодорожке в Подольском районе Киева, где были припаркованы автомобили.

"Я сказал водителю: езжай или включи аварийку. На что он начал "быковать": кто ты такой и так далее. Он сел в машину к женщине, однако ехать не планировали. На мои просьбы тоже не реагировали. Больше уже ничего не помню", – говорит пострадавший мужчина.

Он добавляет, чтовообще не мог вспомнить, из-за чего оказался в больнице. Только с видео полиции увидел полученные удары по височной части.

"Просто решили люди, что имеют полное право забивать на всех остальных. И я остановился, озвучил, что неправомерно стоит водитель, и что хотя бы "аварийку" включили. На что он начал вызывающе себя вести: "Кто ты такой? Что хочу, то и делаю. Вызывай полицию, если хочешь", – добавил Антон.

Он уточнил, в результате избиения имеет проблемы со здоровьем, а сам нападавший не обращался к нему.

"Кровоизлияние может быть до полугода. Сейчас у меня головные боли постоянные, тянет в шее. Головные боли неопределенное время могут быть. Я сижу редко, большую часть времени лежу, иначе начинаются спазмы. Нападающий ко мне не обращался", – резюмировал пострадавший киевлянин.

Что предшествовало

В Киеве правоохранители задержали водителя Mercedes, который жестоко избил велосипедиста из-за замечания об остановке. Пострадавший потерял сознание и упал на дорогу, а злоумышленник скрылся с места происшествия.

Впоследствии OBOZ.UA удалось узнать, что задержанным за избиение велосипедиста, которого госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом височной кости, водителем люксового авто Mercedes-Benz G500 (т. н. кубик) оказался Александр Хилик. Он не только уже неоднократно нарушал правила дорожного движения (ПДД), его подозревают и в хищении у военных. В частности, в поставке некачественной зимней одежды одной из воинских частей на более чем 25 млн грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в Вышгороде Киевской области мужчина во время конфликта жестоко избил оппонента, а потом выстрелил в него. Пострадавшего срочно доставили в реанимацию местной больницы.

