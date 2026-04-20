Возросло количество жертв теракта в Киеве: в больнице скончался раненый мужчина

В Киеве в понедельник, 20 апреля, в медучреждении скончался мужчина, который был ранен стрелком в Голосеевском районе. Пострадавший находился в крайне тяжелом состоянии.

Видео дня

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. В общем, в результате теракта погибли семь человек.

Что известно

"По информации медиков, в больнице скончался мужчина, раненный стрелком в Голосеевском районе. Пострадавший находился в крайне тяжелом состоянии. Врачи боролись за его жизнь, но спасти его, к сожалению, не удалось", – говорится в сообщении.

Он добавил, что сейчас в больницах столицы находятся 7 из раненых в Голосеевском районе, из них – один ребенок. Из взрослых четверо пострадавших находятся в реанимации. Двое – в отделении политравмы. Всем им врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Теракт в Киеве – что известно

Напомним, около 17:00 в киевском районе Демеевка мужчина с оружием устроил стрельбу и забаррикадировался в местном супермаркете. Среди его жертв – случайные прохожие на улице, а также люди, находившиеся внутри магазина.

По информации медиа, злоумышленника звали Васильченков Дмитрий Васильевич, дата рождения 21.04.1968. Он якобы родился в Москве, но имеет украинское гражданство. Мужчина некоторое время проживал в Рязани (РФ), а также в Бахмуте Донецкой области и в Голосеевском районе Киева.

Васильченкова удалось застрелить силовикам КОРД, которые после безрезультативных переговоров с ним, пошли на штурм супермаркета.

Как сообщал OBOZ.UA, сам Васильченков не скрывал своего агрессивного и неадекватного отношения к обществу. Убийца неоднократно публиковал в социальных сетях антисемитские лозунги, поддерживал российских террористов на Донбассе, призывал "стирать города в пепел" и демонстрировал предвзятость к людям по национальному или религиозному признаку.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!